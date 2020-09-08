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Lisanslı kuru kayısı deposu kayısıya değer katacak

MALATYA VALİSİ AYDIN BARUŞ VE MALATYA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI RAMAZAN ÖZCAN, YAPIMI TAMAMLANAN LİSANSLI KURU KAYISI DEPOSU'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ekonomi 08.09.2020, 14:05
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Lisanslı kuru kayısı deposu kayısıya değer katacak

Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan ve açılışı için gün sayılan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından da kuru kayısı alımı gerçekleştirilecek. Lisanslı kuru kayısı deposu kayısıya değer katacak.

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında desteklenen ve yapımı tamamlanan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nda incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Özcan, 30 bin dönüm üzerine 6 bin ton kapasiteye sahip Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun üreticinin kullanacağı hale geldiğini belirterek, “Burası tamamen soğuk hava ile ürünün korunması ve aynı nem de kalması amacıyla donatılmış bir depomuz. Lisanslı Kuru Kayısı Deposu bask diye adlandırdığımız beş yüz kiloluk kasalar ile tamamen donatılmış raflarda ürünlerin hiçbir karışıklığa sebep vermeden kime ait hangi bölümde olduğu, kükürt ve nemin ölçüldüğü bütün analizleri yapıldıktan sonra bu depolarda muhafaza edilecektir. Kayısı da yeni bir dönem başladı” diye konuştu.

Özcan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alım müdahaleleri kararı ile lisanslı depoculukla beraber kuru kayısı da yeni bir dönem başlatacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’nın kayısıdan ekonomik anlamda 500 milyon dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla yürüyecektir. Malatya ekonomisi için önem arz eden kayısıya verilen destekten dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Vali Aydın Baruş ise kayısı üreticilerinin faydalanacağı, ürünlerini depolayarak saklayabileceği ve teknolojik olarak satışını yapacağı lisanslı depoda inceleme yaptıklarını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Fırat Kalkınma Ajansımızın desteğiyle Malatya’mıza güzel bir tesis kazandırmak üzereyiz. Malatya çiftçisi, üreticisi kazandıkça Malatya kazanacak, ekonomik olarak daha da güçlenecek. Lisanslı deponun yapılması için katkı sağlayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız olmak üzere her aşamasında işin başında olan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret kapsamında Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özcan, Vali Baruş’a, Lisanslı Kuru Kayısı Deposu hakkında bilgiler aktardı.

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