Linyit üretimi Mayıs ayında yüzde 3 azaldı

Linyit satılabilir üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre, linyit üretimi Mayıs ayında 6 milyon 413 bin 20 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı.

Taşkömürü üretimi Mayıs ayında 118 bin 426 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü satılabilir üretimi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Mayıs ayında 401 bin 940 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Taşkömürü ithalatı Mayıs ayında 1 milyon 701 bin 265 ton olarak gerçekleşti

Taşkömürü ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 9,8 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 34,1 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,2 arttı.

Mayıs ayında üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

Üretimin teslimatları karşılama oranı Mayıs ayında yüzde 99,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81,1, taşkömüründe yüzde 6 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Mayıs ayında taşkömürü teslimatının yüzde 51,6’sı termik santrallere, yüzde 22,3’ü kok tesislerine, yüzde 12,5’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82,4’ü termik santrallere ve yüzde 12,7’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96,4 ile demir-çelik sanayine yapıldı.