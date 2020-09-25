Linyit üretimi 5 milyon 367 bin 354 ton olarak gerçekleşti

Linyit üretimi Temmuz ayında 5 milyon 367 bin 354 ton olarak gerçekleşti



Linyit satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre %6,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,8, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %23,4 azaldı.







Taşkömürü üretimi Temmuz ayında 108 bin 641 ton olarak gerçekleşti



Taşkömürü satılabilir üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 artarken, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,7 azaldı.



Taşkömürü koku satılabilir üretimi Temmuz ayında 379 bin 310 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre %4,1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 artarken, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 azaldı.











Taşkömürü ithalatı bir önceki aya göre %37,4 arttı



Taşkömürü ithalatı Temmuz ayında bir önceki aya göre %37,4, önceki yılın aynı ayına göre ise %95,2 ve Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,0 arttı.



Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre %3,7, önceki yılın aynı ayına göre %15,1 ve Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,1 azaldı.







Ocak-Temmuz döneminde üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti



Üretimin teslimatları karşılama oranı(2) Ocak-Temmuz döneminde %104,0 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda %87,1 iken taşkömüründe %2,7 olarak hesaplandı.



Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı



Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Temmuz ayında taşkömürü teslimatının %57,6'sı termik santrallere, %14,3'ü kok tesislerine, %10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının %85,4'ü termik santrallere ve %8,4'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat %97,3 ile demir-çelik sanayine yapıldı.





