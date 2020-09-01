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Limon hasadı başladı

Türkiye’nin limon ihtiyacının önemli bir bölümünü tek başına karşılayan Adana’da ‘mayer’ cinsi erkenci limonda hasat başladı.

Ekonomi 01.09.2020, 14:24
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Limon hasadı başladı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu sene tek limon değil, bütün narenciye ürünlerinde fiyatlar verim düşük olduğu için yüksek olacak. Çiftçi bundan para kazanamayacaktır. Şu anda 2 lira 20 kuruş ile 2 lira 80 kuruş arasında fiyatlar değişiyor ancak ‘Enterdonat' limonun fiyatı şu an dalında 4 lira. Keşke ağaçlarda limon olsaydı da fiyatlar 1 buçuk 2 liraya gitseydi” dedi.

Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Adana'da 15 ile 24 Mayıs tarihleri arasında kuzeyden esen poyraz ve sıcak hava narenciye üreticilerini olumsuz etkiledi. Birçok cins ürün daha dalında olgunlaşmadan yere döküldü. ‘Mayer' cinsi limon ise Haziran ayında tekrardan çiçeklenerek kendi açığını bir miktarda olsa kapattı. 29 Ağustos'ta hasat, 3 Eylül'de de ihracat izni çıkan limonun Adana'da hasadı başladı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların yüksek seyrettiğini belirterek, “Şuanda erkenci fidanlarda hasat devam ediyor. Eylül'ün 10'undan sonra ovaya doğru hasat devam eder. 15 ile 24 Mayıs tarihleri arasında kuzeyden esen poyrazdan dolayı narenciye ürünlerinde verim düşüklüğü var. Ancak ‘mayer' cinsi limon ise Haziran ayında tekrardan çiçeklenerek kendi açığını bir miktarda olsa kapattı. ‘Enterdonat' cinsi limondaysa yüzde 70 ile yüzde 90'a varan verim düşüklükleri mevcut. Fiyatlar 2 lira 20 kuruş ile 2 lira 80 kuruş arasında değişiyor” diye konuştu.

“Keşke limon olsaydı da fiyatlar 1 buçuk 2 liraya gitseydi”

Verim düşüklüğü nedeniyle bu sene çok az hasat edilecek ‘Enterdonat' cinsi limonun şuanda fiyatının 4 lira olduğunu belirten Doğan, “Enterdonat cinsi limonu 5-6 liraya dahi verseniz para kazanamayacaksınız. Keşke ağaçlarda limon olsaydı da fiyatlar 1 buçuk 2 liraya gitseydi. İnanın ki o zaman hem çiftçi hem tüccar para kazanacaktı. Bu sene tek limon değil, bütün narenciye ürünlerinde verim az olduğu için fiyatlar yüksek olacak. En az kayıp neredeyse ‘mayer' cinsi limonda. Hatay'dan Muğla'ya kadar bütün ürünlerde sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

Kentte 35 dönüm alanda ektiği limonda hasat yapan İzzet Tekin ise verimde yüzde 20 kayıp olduğunu söyleyerek, “Fiyat geçen seneye göre yüzde 40 yüksek. Ortalama 2 buçuk liradan alıcı buluyor. Dönüme de 2-3 ton verim alıyoruz. ‘Enterdonat' cinsi limonda poyrazdan dolayı beklenenin çok altında verim olacak. Bu sebeple de fiyatları bayağı yüksek. Bu ‘mayer' cinsi limonun da yüzde 60'ını yurt dışına gönderiyoruz” şeklinde konuştu

#mersin #Adana #limon
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