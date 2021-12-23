LİMAK Enerji Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarını unutmadı

BURSA (AA) - Limak Enerji Uludağ Elektrik, "Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" adlı proje kapsamında kış aylarında etkisini iyice hissettiren soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamasız ve susuz bırakmadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara'da 4 ilde 100'ü aşkın işlem merkeziyle müşterilerine hizmet veren Uludağ Elektrik, sokak hayvanları için müşteri işlem merkezlerinin önünde su ve mama kapları bulunduruyor.

Uludağ Elektrik, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki sevimli dostların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için başlattığı projeyi bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında tüm işlem merkezlerinin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket, kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Ayrıca, Uludağ Elektrik, tüm vatandaşlara kapılarının önüne sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama koyma çağrısında bulunuyor.

Herkesi sokakta yaşayan canlılara yardıma çağıran şirket, projeyle sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyor.