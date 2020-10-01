LİDERLER ZİRVESİ ÖNCESİNDE TL VARLIKLAR GÜÇLÜ
ÜNLÜ & Co'mment: “Liderler zirvesi öncesinde TL varlıklar güçlü” değerlendirmesinde bulundu.
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Avrupa Birliği (AB) liderleri başta Doğu Akdeniz'deki durum, Türkiye ile ilişkiler ve Belarus konusu olmak üzere çeşitli gündem maddelerini ele almak için bugün başlayacak ve iki gün sürecek olan zirvede bir araya gelecek. Söz konusu zirvede alınacak kararlar yurtiçi piyasalar tarafında yakından takip edilecek. Rum yönetimi, Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımları, "Türkiye'ye tedbir uygulanmazsa" veto edeceği tehdidinde bulunsa da AB’nin Türkiye ile pozitif bir ajanda için opsiyonları değerlendirdiğine yönelik haber akışı TL varlıklar üzerindeki baskının azalmasını sağlıyor. Kaldı ki, Ankara-Atina arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacak olması da zirveden Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Bugün makroekonomik veri tarafında ise özellikle ABD’den gelecek olan ISM imalat rakamını takip edeceğiz. Önceki ay 56,0 seviyesinde bulunan verinin 56,3 değerini alması bekleniyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul’da iyimserlik ön planda. Jeopolitik risklerin yarattığı endişeler varlığını korusa da vergi indirimlerinin TL varlıklara olan ilgiyi artırması Borsa İstanbul’un pozitif bir zeminde hareket etmesini sağladı. Bu kapsamda yurtdışı piyasaların zayıf seyrine karşın BIST-100 endeksinin %2’ye yakın değer kazanımı ile 1140 puanın üzerinde kapanış yaptığını gördük. Endeksin son bir haftadaki değer kazanımı ise %4’e yaklaşmış durumda. Bir süredir standart sapmaların birbirine yaklaşmış olması nedeniyle endekste kısa vadede hareketliliğin artabileceğine yönelik beklentimizi paylaşarak 1140 seviyesinin ilk hedef olduğuna dikkat çekiyorduk. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda endeksin teknik görünümü daha da iyileşeceği gibi yukarı yönlü hareket alanının da genişleyeceğini düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
EUR/USD destek arayışını sürdürüyor. Son dönemdeki sert değer kayıplarının ardından teknik görünüme de paralel olarak tepki alımları ile destek bulan EUR/USD 1,1700’nin üzerinde güç toplamaya devam ediyor. Teknik açıdan bakıldığında yukarı yönlü hareket alanının genişlediğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 1,1860’a kadar anlamlı bir direnç görmüyoruz. Ancak gerek ECB’nin EUR’daki değer kazanımlarına sıcak bakmıyor oluşu gerekse 10 yıl vadeli ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki farkın son üç haftanın en yüksek seviyelerinde seyrediyor oluşu şimdilik bu yönde güçlü bir eğilim oluşmasına izin vermiyor.
TL aradığı desteği buldu. Kambiyo muamelelerinde BSMV’nin %1'den binde 2'ye indirilmesi ve mevduat hesaplarından alınan stopajın yıl sonuna kadar vade süresine göre %5, %3 ve sıfır olarak yeniden belirlenmesi TL’ye destek verirken diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla daha ılımlı bir performans sergilendiğini gördük. Liderler Zirvesi öncesinde AB’nin Türkiye ile pozitif bir ajanda için opsiyonları değerlendirdiğine yönelik haber akışı ise TL’nin daha fazla güç kazanmasını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında TL lehine hareket alanının genişlediğini söylemek mümkün. 7,68’in aşağı yönlü geçilmesi bu noktada çok daha kuvvetli bir sinyal olacaktır.
Kaynak: Matriks
Ons altın yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksindeki yükselişin hız kesmesinin etkisiyle 1900 doların üzerini test eden altının ons fiyatı kayıplarını telafi etme çabasını sürdürüyor. 1890 doların üzerinde kalınması durumunda 1912 ve 1920 doların teknik açıdan sonraki hedefler olduğunu söylemek mümkün. Aşağıda ise 1874 dolar ilk destek noktası olarak öne çıkarken daha aşağıda 1850 dolar ana desteği bulunuyor. Kısa vadede altına daha fazla momentum kazandırabilecek en önemli konu başlığını ise ABD’de üzerinde çalışılan teşvik paketi oluşturuyor. Konu hakkında somut bir adım atılması durumunda bunun değerli metaller açısından itici bir güç olarak çalışmasını bekleriz.
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