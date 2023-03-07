Libya Gıda Fuarında 44 Türk firması

Libya’da düzenlenen gıda fuarına Türk firmaları damga vurdu. Türkiye’den 44 firmanın katıldığı fuarın açılışını Trablus merkezli Libya hükümetinin Başbakanı Abd Alhamid Aldabaiba, Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mohamed Al-Hwej yaptı. Fuara, Türkiye, İtalya, İspanya, Mısır, Tunus, Cezayir, Ürdün, BAE, Fas, Hindistan ve Suudi Arabistan’dan 80 yabancı firmanın yanı sıra 120’si yerel olmak üzere gıda sektöründen 200’ün üzerinde sanayi ve ticaret firması katıldı. Fuara en yoğun katılımı Suudi Arabistan ve Tunus ülkeleri yaparken, Türkiye 44 firma ile fuarda yer aldı.

Gıda fuarına ilişkin değerlendirmede bulunan HasTavuk dış ticaret yetkilileri Yavuz İnan ve Ömer Öztürk, "HasTavuk’un ilk kez katıldığı ve stand kurarak ürünlerini, sektörünü ve ülkesini temsil ettiği fuar; taze, soğutulmuş, dondurulmuş gıdadan, unlu, şekerli, tahıllı gıdalara, içecekten, ekipmana, gıda teknolojisine, besicilikten hayvan yetiştiriciliğine kadar birçok faaliyeti kapsamakta" dedi.

Uluslararası fuarlarda yer almanın büyük fırsatlar olduğunu belirten Yavuz İnan ve Ömer Öztürk “gıda sektörünü büyütmek ve geliştirmek, ürün yelpazesini genişletmek, satışları artırmak, işbirliği köprüleri kurmak, uluslararası ilişkileri güçlendirmek, firmanın, sektörün ve ülkenin geleceği için önemlidir” şeklinde görüşlerini bildirdiler. Libya halkının yoğun ilgisini çeken fuar, 8 Mart 2023’te son buluyor.