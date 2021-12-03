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LG'den dünyayı mikroplardan kurtarma şansı veren oyun

- Hem eğlence hem de hediyeler kazanma şansı sunan oyunda, LG Steam Çamaşır Makinesi ile dünyayı bakterilerden temizleyerek hijyenik bir ortam yaratanlara LG PL2 Bluetooth Hoparlör hediye ediliyor

Ekonomi 03.12.2021, 19:04
LG'den dünyayı mikroplardan kurtarma şansı veren oyun

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), tüketicilere dünyayı mikroplardan kurtarma şansı veren bir oyun sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG’nin Steam teknolojisinden yola çıkarak tasarlanan yarışmada, buharın gücü ile mikropları yok edenler 5 adet LG PK2 Bluetooth Hoparlörden birinin sahibi oluyor.

LG’nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırıyor, ekstra temizlik ve hijyen sunuyor.

LG, tüketicilere dünyayı mikroplardan kurtarma şansı veren bir oyun sunuyor. Hem eğlence hem de hediyeler kazanma şansı sunan oyunda, LG Steam Çamaşır Makinesi ile dünyayı bakterilerden temizleyerek hijyenik bir ortam yaratanlara LG PL2 Bluetooth Hoparlör hediye ediliyor.

LG Electronics, buharın gücünden yararlanarak üstün temizlik ve hijyen sağlıyor. LG’nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor. 1 LG buhar özellikli çamaşır makineleri, klasik çamaşır makinelerinin aksine, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

LG Buhar özellikli çamaşır makineleri AIDD özelliği ile, farklı cins kumaşlardan oluşan çamaşır gurubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi buna göre programlıyor. Böylelikle, tişörtler ve apayrı bir kumaş cinsine sahip Jean pantolonlar bir arada yıkanabiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18’e varan oranda azaltıyor.

LG AIDD özellikli çamaşır makinelerinin kullanıcıların hayatına getirdiği kolaylıklar bununla sınırlı kalmıyor. LG Çamaşır Makineleri Akıllı Eşleşme (Smart Pairing) özelliği ile, çamaşır makinesinde yıkanan çamaşır grubunun cinsine göre, kurutma makinesinin de otomatik olarak uygun programı seçmesini sağlıyor.

LG, hijyen sağlarken buharın gücünden yalnızca çamaşır makinelerinde faydalanmıyor. Kurutucularında da kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak Alerjik Bakım yapıyor.

LG TrueSteam (buhar) donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranda yok ediyor.

#LG
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