banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Dolarda sert düşüş sürüyor!
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 80 bin lira tazminat ödeyecek
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!
Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı!

LG, temiz hava teknolojisini geliştirmeye devam ediyor

- LG'nin Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol: - "Yeni PuriCare AeroTower Hava Temizleme Fanı, günümüzün ev yaşam tarzı trendi göz önünde bulundurularak tasarlandı. İster soğutma, ister ısıtma veya arındırma olsun, bu cihaz her şeyi yapıyor ve bunu yaparken harika görünüyor"

Ekonomi 23.12.2021, 13:12
LG, temiz hava teknolojisini geliştirmeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), hava temizleyici, ısıtıcı ve fanın avantajlarını tek bir üründe, şık bir formla sunan hepsi bir arada ev tipi hava bakım çözümünü dünyada ilk kez CES 2022 fuarında tanıtıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, bugünün evdeki yaşam tarzının ihtiyaçlarını karşılamak için sıfırdan geliştirilen tamamen yeni PuriCare AeroTower Hava Temizleme Fanı, her türlü iç mekan etkinliğini daha keyifli ve rahat hale getiren kişiselleştirilmiş bir konfor sunuyor.

Yıl boyunca kullanım için ideal olan LG PuriCare AeroTower Isıtma Modu, Fan Modu ve Difüzyon Modu olmak üzere, üç hava akışı modundan birinde 360 ​​derece saf ve temiz hava sağlıyor. Isıtma Modu; oda sıcaklığını 10 dakikadan daha kısa bir sürede 5 santrigat derece artırabiliyor ve maksimum 30 santrigat dereceye kadar ısıtma sağlayabiliyor. Bu da LG PuriCare AeroTower’ı soğuk günlerde sıcak hava üflemek için ideal bir ürün haline getiriyor. Fan Modu ise, ferahlatıcı bir esinti üretiyor ve 10 kademeli hava akışı yoğunluğu ile özelleştirilmiş konfor sağlıyor. Difüzyon Modu da, daha geniş, daha güçlü hava sirkülasyonu için Air Guard difüzörü aracılığıyla yukarı ve dışarı temiz, filtrelenmiş hava sağlayarak her mevsimde optimum kalitede iç mekan havası sunuyor.

LG'nin Air Valley teknolojisini kullanan hava temizleyici, belirli bir yüzeyi takip eden bir hava kanyonu oluşturuyor. Yaygın olarak Coanda etkisi olarak bilinen bu sonuç, odanın her tarafında hissedilebilen sabit ve rahat bir esinti olarak tanımlanıyor. Bir fısıltı kadar sessiz olan PuriCare AeroTower'ın konik, dikey kanatları, yalnızca 23 desibel rüzgar sesi yayıyor ve şık silindirik tasarım, her türlü dekora uyan modern bir estetik sunuyor. LG'nin en yeni PuriCare modeli, Bej ve Gümüş olmak üzere iki zarif ve sofistike renkte üretiliyor.

LG PuriCare AeroTower, iç mekan hava kalitesini iyileştirmek için IBR Laboratories gibi uluslararası test kuruluşları tarafından onaylanmış durumda. Çok aşamalı Gerçek HEPA Filtreleri, boyutu 0,3 mikron kadar küçük olan farklı partikül türlerinin yüzde 99,97'sini yakalıyor. Ultraviyole-C ışığı kullanan LG UVnano teknolojisi ise, genellikle fan üzerinde biriken bakterileri azaltıyor.

Performans ve stilin yanı sıra, LG'nin en yeni hava bakım çözümü, kullanıcı deneyimine verdiği önemle olağanüstü kolaylık sağlıyor. Müşteriler, hava temizleyicinin parlak LCD ekranında veya ücretsiz LG ThinQ mobil uygulamasında çeşitli hava kalitesi verilerini hızlı bir şekilde kontrol edebiliyor. Android ve iOS uygulaması ayrıca cihazın gerçek zamanlı olarak izlenmesine ve ayarların ev dışından ayarlanmasına olanak tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG'nin Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol, "Yeni PuriCare AeroTower Hava Temizleme Fanı, günümüzün ev yaşam tarzı trendi göz önünde bulundurularak tasarlandı. İster soğutma, ister ısıtma veya arındırma olsun, bu cihaz her şeyi yapıyor ve bunu yaparken harika görünüyor." ifadelerini kullandı.

LG'nin yeni PuriCare AeroTower'ını incelemek için 5 Ocaktan itibaren LG'nin CES 2022'deki sanal fuar standı ziyaret edilebilir.

#CES 2022 #LG #PuriCare AeroTower Hava Temizleme Fanı
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8