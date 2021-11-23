LG OLED Pop-Up Store, 24-27 Kasım’da Ankara Kentpark AVM’de

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk 8K OLED TV’si, Xbox Series X ile OLED’de yeni nesil oyun deneyimi, OLED ekranlarda deneyimlenebilecek dijital sanat eserleri ve daha fazlası, 24-27 Kasım arasında Ankara Kentpark AVM’de kurulacak LG OLED deneyim alanında olacak.

LG Electronics (LG) açıklamasına göre, firma İstanbul’un ardından LG OLED Pop-Up Store etkinliğini Ankaralı teknolojiseverlerin beğenisine sunuyor.



24-27 Kasım tarihleri arasında Kentpark AVM ziyaretçilerine LG OLED TV teknolojisini tanıtacak olan etkinlik alanı, eğlenceli anlara da ev sahipliği yapacak. 2021 serisi LG OLED TV’leri yakından incelemek, görüntü ve ses kalitesine tanıklık etmek isteyenleri bekleyen etkinlik alanındaki sinema, oyun ve tasarım odaklı deneyim alanları bulunuyor. 27 Kasım tarihine kadar Kentpark AVM’yi ziyaret edecek teknoloji meraklıları, aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan Galeri Tasarımı G1 OLED evo, C1, B1 ve bu sene seriye yeni eklenen A1 OLED modellerinin de olduğu 2021 OLED serisini deneyimleme şansına sahip olacak. Ayrıca Türkiye’de ilk kez sergilenen ve dünyanın ilk 8K OLED TV’si olma özelliği taşıyan LG SIGNATURE Z modeli de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

LG’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olan G1 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarının iyileştirilmesini sağlıyor ve bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç’ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Serinin giriş seviyesi modelleri B1 ve A1 ise OLED’e geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için benzersiz OLED deneyimini daha uygun fiyatlarla sunuyor.