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LG monitörlerde Amazon Türkiye'ye özel indirim

-Giyimden gıda ve teknolojik ürünlere kadar bir çok alanda indirimlerin yapıldığı bu ay bütçe dostu indirimlerden birini de LG yaptı

Ekonomi 26.11.2021, 10:25
LG monitörlerde Amazon Türkiye'ye özel indirim

İSTANBUL (AA) - LG Electronics'in (LG) en yeni teknolojileri, ergonomi ve şıklıkla buluşturan monitörleri, 26 Kasım 2021 Cuma günü Amazon Türkiye'ye özel yüzde 25'e varan indirimlerle sunuluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, giyimden gıda ve teknolojik ürünlere kadar bir çok alanda indirimlerin yapıldığı kasım ayında bütçe dostu indirimlerden birini de LG yaptı.

İster oyun, ister okul ya da iş odaklı kullanım olsun, kullanıcılara performans ve görüntü kalitesinin yanı sıra, ergonomik özellikleriyle konfor sunan LG monitörler, Amazon Türkiye'ye özel yüzde 25'e varan indirimlerle yeni sahiplerini bekliyor.

Oyunculara zafer için doğru donanım sunan, yüksek performanslı işlevlere sahip güçlü bir oyun ekranı sistemi olan LG UltraGear monitörler, 1 ms IPS, 144 Hz yenileme hızı, yüzde 99 sRGB'ye sahip IPS ekranın sağladığı olağanüstü renk doğruluğu ve geniş izleme açısı ile rahat bir oyun deneyimi sunuyor. LG’nin indirim döneminde ekstra avantajlarla sunduğu monitörler arasında, LG UltraGear 27GL83A-B ve LG UltraGear 27GL63T-B ön plana çıkıyor.

- Yüksek Performans

G-SYNC Uyumluluğuna Sahip 27'' UltraGear QHD IPS Oyun Monitörü LG UltraGear 27GL83A-B, NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu, AMD FreeSync Premium ve sRGB yüzde 99 ile IPS ekranı, 144Hz yenileme hızı ve HDR 10 özelliği sunuyor. Yüzde 99 sRGB'ye sahip IPS ekranı ile sağladığı olağanüstü renk doğruluğu ile kullanıcılara hem performans sağlayan hem de gerçeklik hissini artıran LG UltraGear 27GL83A-B, TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1 ms hızıyla da, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlıyor.

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync Uyumlu monitör, ekran yırtılmasını önleyerek ve takılmayı en aza indirerek daha sorunsuz ve daha hızlı bir oyun deneyimi sunuyor. AMD FreeSync Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatan 27GL83A-B, ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor.

144 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi daha hızlı görmelerini sağlarken, HDR 10 desteği, oyuncuların gerçekçi görsellere kendini kaptırmasını sağlıyor. LG UltraGear 27GL83A-B'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında ise dinamik hareket senkronizasyonu, siyah dengeleyici ve nişan imleci yer alıyor.

G-Sync Uyumlu, Adaptive-Sync özellikli 27 inç Sınıf FHD IPS Ekrana sahip LG UltraGear 27GL63T-B, tıpkı LG UltraGear 27GL83A-B gibi sRGB %99 ile IPS ekranı, 144Hz yenileme hızı ve 1 ms MBR ile etkili bir oyun deneyimi sunuyor.

#LG
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