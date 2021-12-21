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LG, ilk UltraGear oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı

- LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, yerleşik 2 yönlü hoparlör sistemiyle 3 boyutlu ses sunuyor

Ekonomi 21.12.2021, 15:23
LG, ilk UltraGear oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), birinci sınıf UltraGear serisini genişleterek ilk oyun dizüstü bilgisayarını (model 17G90Q) tanıttı.

Şirket açıklamasına göre, CES 2022 İnovasyon Ödüllü dizüstü bilgisayar, kullanıcıların oyun deneyimini artırıyor.

LG'nin kullanıcının dilediği her yere giden oyun donanımının, 11. Nesil Intel Tiger Lake H işlemcisi, NVIDIA GeForceTM RTX 3080 Max-Q grafik kartı, çift kanallı belleği ve ultra hızlı çift SSD kurulumu bulunuyor. 1 milisaniye tepki süresine ve 300 Hz yenileme hızına sahip 17 inç IPS panele ek olarak, LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, yeni özellikler sayesinde grafiksel olarak en zorlu PC oyunları için bile akıcı oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca, LG'nin buhar hazneli soğutma sistemi, dizüstü bilgisayarın ısınma yapmamasına ve sorunsuz çalışmasına imkan tanıyor.

17G90Q, 21,4 milimetrenin altındaki kalınlığı ve 2,7 kilogramın altındaki ağırlığı koruyor. Ürünün aynı zamanda büyük bir ekranı ve "etkileyici" bir 93Wh pili bulunuyor. LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, alüminyum bir kasaya sahipken, dış yüzeyinde kanatlı UltraGear rozeti yer alıyor.

17G90Q, kullanıcıların oyunla ilgili seçenekleri özelleştirmesine, CPU saati, GPU TDP ve saati ve bellek paylaşım hızı dahil olmak üzere çeşitli performans verilerini gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyan LG'nin oyun yazılımı, LG UltraGear Studio aracılığıyla oyun deneyimini optimize ediyor. Kurulum için kullanıcılar, dizüstü bilgisayarın RGB klavyesinin her bir tuşuna farklı bir renk seçip uygulayabiliyor.

- Yerleşik 2 yönlü hoparlör sistemi

LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, yerleşik 2 yönlü hoparlör sistemiyle 3 boyutlu ses sunuyor. DTS:X Ultra'yı destekleyen hoparlörler, oyun ortamındaki seslerin yönünü ve konumunu doğru bir şekilde ileterek oyuncuların takım arkadaşlarını bulmalarına ve düşmanlarını daha kolay takip etmelerine yardımcı oluyor. 17G90Q, gecikmesiz ve sorunsuz çevrim içi oyun deneyimleri için hızlı, sabit bir ağ bağlantısının garanti edilmesine yardımcı olan Intel Killer Wireless ile birlikte geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Kıdemli Başkan Yardımcısı ve LG İş Çözümleri Şirketi, Bilgi Teknolojileri İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, "LG UltraGear oyun dizüstü bilgisayarı, tüm oyuncuların istediği akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimini sunarak en yeni yüksek özellikli oyunların üstesinden gelmek için gereken her şeye sahip. İlk oyun dizüstü bilgisayarımız 17G90Q, üstün donanımı, cömert, yüksek kaliteli ekranı ve rahatlığı ve taşınabilirliği en üst düzeye çıkaran şık, hafif tasarımıyla rakip ürünlerden ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

LG'nin ilk oyun dizüstü bilgisayarı, 2022'nin ilk aylarında ABD ve Güney Kore'de, ardından diğer pazarlarda satışa sunulacak.

LG UltraGear serisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için "www.LG.com/CES2022" adresi 4 Ocak'ta Türkiye saatiyle 19.00 itibarıyla ziyaret edilebilecek.

#LG
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