Lezzetiyle öne çıkan ’Eldivan Kirazı’nın hasadı başladı

Çankırı’da lezzetiyle öne çıkan meşhur Eldivan Kirazı’nın hasadı başladı.

Bölgenin önemli kiraz üretim merkezlerinden Eldivan’da çiftçiler tarafından üretilen kirazın hasadına başlandı. Üreticiler, hasat sonrasında sofralık ve sanayi ürünü olarak kirazları pazarlıyor. Bu yıl yağışların az olmasıyla birlikte kirazların kalibreleri de daha küçük oldu.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerin toplanmaya başladığını söyledi. Karatatar, "Şu anda Eldivan güzel günlerini yaşıyor. Kirazlarımız oldu, biz bütün çevredeki insanları kiraz yemeye davet ediyoruz. Kirazlarımızı toplamaya başladık. Tabii kirazdan Eldivanlı’nın beklentisi büyük ancak suyun kıt olması, kirazların sulanmaması, kirazların kalibre olarak küçük olmasına sebep oldu. Bu da bize pazarlamada sıkıntı oluşturuyor. Bizim pazarlamamız iki türlü. Sofralık ve sanayi pazarlamamız var. Sanayi pazarlamasında 1-2 fabrika ilçemizle ilgileniyor. O fabrikanın yetkilileri veya buradaki alıcıları fabrika ile temas kurup kirazı satıyoruz" dedi.

"Bu sene kalibre daha küçük"

Ürünlerde belirli kriterler olduğuna değinen Karatatar, "İstiyorlar ki kiraz çok küçük olmasın. Bu sene de kalibre olarak küçük. Tabi seçerek alacaklar. Çiftçilerimizin de buna uygun davranmalarını, kirazların uygun olmayanlarını getirmemelerini istiyoruz. Daha düşük alıcılar da var. Geçtiğimiz günlerde bir fabrikaya gittik. Kirazın suyunu çıkartıyor. Suyunu çıkarttığı için kalibre aramıyor ama bizim kapasitemiz çok az. Yine o fabrika ile temas kuracağız. Şartlar uygun olursa üreticinin kalan malını değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kirazın yıllık üretiminden bahseden Ahmet Karatatar, şunları kaydetti:

"Geçen sene 500 ton civarındaydı. Bu sene de 400 ton civarında olur, o şekilde tahmin ediyoruz. Biz de aşırı derecede bir kiraz yok. Bunun 200 ton civarındaki sanayiye gider. 200 ton da sofralık olarak tüketilir. Çankırı’da görmüşsünüzdür her köşe başında bir satıcı vardır. Bizde kiraz hasat mevsimi yıla göre değişir. Haziran’ın ikinci haftası başlar, Temmuz’un ikinci haftasına kadar yaklaşık 1 aylık bir süre devam eder. İlk anda sanayi kirazları toplanır daha sonra sofralık kirazlarımız toplanmaya başlar. Çünkü sofralık kirazlar biraz daha geç, diğerlerinden en az 15 gün sonra oluyor."

"Satıcılar kolay satabilmek için ’Eldivan Kirazı’ olarak adlandırıyor"

Eldivan Kiraz Üreticiler Birliği Başkanı Ahmet Karatatar farklı yerlerden gelen kirazların daha kolay satılabilmesi için ’Eldivan Kirazı’ olarak adlandırıldığını belirterek, "Burada kiraz çok çeşitli. Siyahı vardır, kırmızısı vardır, beyazı vardır. Napolyon dediğimiz kiraz var, Napolyon’un çeşitleri var. Burada 8-10 çeşit kiraz var. İsteriz ki bu kiraz tek çeşit olsun, alıcı gelsin hepsini alsın götürsün. En çok rağbet gören Napolyon 0900 cinsi kiraz. Sofralık kirazdır. Eldivan’ın havasının suyunun temiz olması kirazın lezzetli olmasına sebep olur. Kirazlarımız çevrede istenerek tüketilir. Dışarıdan gelen kirazlara bile Eldivan Kirazı diye bağırır satıcılar. Ama satışta kolay satmak için Eldivan kirazı olarak adlandırır ve o şekilde satarlar" şeklinde konuştu.