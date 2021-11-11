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Letonya Büyükelçisi Vaivars’tan Ankaralı iş adamlarına iş birliği çağrısı

Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, yeşil yatırım, ileri teknoloji, turizm ve ticari alanlarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirme çağrısında bulundu.

Ekonomi 11.11.2021, 10:31
Letonya Büyükelçisi Vaivars’tan Ankaralı iş adamlarına iş birliği çağrısı

Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, yeşil yatırım, ileri teknoloji, turizm ve ticari alanlarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirme çağrısında bulundu.

Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, Ankaralı iş insanlarına yeşil yatırım, ileri teknoloji, turizm ve ticari alanlarda iki ülke arasındaki ticaret hacmini geliştirme ve iş birliği yapma çağrısında bulundu. Ankara Ticaret Odası başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Baran, Büyükelçi Peteris Vaivars’a Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi. Türkiye ile Letonya arasındaki 250 milyon dolarlık ticaretin yüzde 20’lik bölümünün Ankara tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin çeşitliliğine bakarak bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Karşılıklı ticaretimizin mobilya gibi sanayi sektörleri ile tarım ve turizm sektörlerinde geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Eczacılık ürünlerinin Letonya’nın ithalatında önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Türkiye başarılı olduğu bu alanda Letonya’ya ihracat gerçekleştirebilir. Motorlu kara taşıtları, makine, plastik gibi alt sektörleri de öne çıkartarak iş insanlarımızı diyalog oluşturmaları için bir araya getirebiliriz. İlişkilerimizi geliştirmek için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” dedi.

Letonya’daki yaşlı nüfusun varlığına dikkat çeken Baran, Ankara’da termal sağlık ve yaşlı turizmi konularında da işbirliği yapılabileceğini ifade etti. Baran, Letonya’nın başkenti Riga’ya Ankara’dan direkt uçuşların başlatılması için girişimlerde bulunabileceklerini söyledi.

Büyükelçi Vaivars ise, Letonya olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklediklerini ifade ettiği konuşmasında, Türkiye’nin Leton turistler tarafından en çok tercih edilen ülke olduğuna ve Covid-19 salgını öncesinde her yıl 100 bin Letonyalı turistin Türkiye’yi ziyaret ettiğine dikkat çekti. Büyükelçi Vaivars, “Letonyalı turistlerin ülkenizde kalabileceği süre 30 günle sınırlı. Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerine uygulandığı gibi 90 güne yükseltilmesi isteğinde bulunduk” diye konuştu.

Büyükelçi Vaivars, Türkiye’nin Gürcistan ve Azerbaycan’la yaptığı anlaşmaları örnek göstererek, benzer şekilde anlaşma yapılarak Letonyalı turistlerin Türkiye’ye kimlikle girerek tatil yapabileceğini aktardı. Letonya’da KOBİ’lere yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Vaivars, ülke olarak odak noktalarının teknoloji üzerine çalışan işletmeler olduğunu söyledi. Letonya’nın Avrupa Birliği’nde start-up mevzuatını çıkartan ilk ülke olduğunu belirten Büyükelçi Vaivars, ”Bu işletmeler için start-up vizesi gibi çok popüler olan uygulamanın da aralarında bulunduğu çeşitli teşvikler sağlıyoruz. Devlet tarafından start-uplara verilen teşvikler arasında bedava ofis, danışmanlık hizmetleri, ilk yıllar için vergi muafiyeti uygulamaları da mevcut” dedi. Vaivars, dünyanın en hızlı büyüyen ilk beş bin start-up’ları arasında Letonya şirketinin de bulunduğunu kaydetti.

Büyükelçinin ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik de yer aldı.

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