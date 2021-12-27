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Lego deyip geçmeyin! Tam bir yatırım aracı...

Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre yatırımcılar, ellerindeki paraları, altından bile daha hızlı bir şekilde değer kazanan Lego setlerine yatırmayı bir seçenek olarak düşünebilir.

Ekonomi 27.12.2021, 13:21
Lego deyip geçmeyin! Tam bir yatırım aracı...

Rusya'daki Moskova Ekonomi Yüksek Okulu'ndan araştırmacılar, 1987'den 2015'e kadar her yıl altın, hisse senedi veya tahvilden daha fazla değer kazanan Lego setlerini araştırdı.
Oluşturulan rapora göre Lego setleri, azalan arz ve koleksiyon değerinin yüksekliği sayesinde gün geçtikçe daha pahalı hale geliyor. Bunun yanında, piyasadaki çoğu LEGO setinin de birkaç yıl sonra 'emekliye ayrılacağı' düşünülüyor.

Çalışma, Lego fiyatlarının borsadan etkilenmediğini ve 2008 ekonomik krizi sırasında dahi yükseldiğini ortaya çıkardı.

Lego Customers Lose Millions of Pieces a Year. The Company&#39;s 4-Word Response Is the Best I&#39;ve Ever Seen | Inc.com

Araştırmanın yazarı, Lego parçalarının mücevher, antika veya diğer sanat eserleri kadar değerli bir yatırım olabileceğini belirtti. Çalışma, büyük bir setin 8 yılda yüzde 2 bin 230 getiri sağladığını gösteriyor.
Öte yandan koronavirüs pandemisinin ortaya çıkması, Lego setlerindeki fiyat artışlarının en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Araştırmacılar, şirketin nostalji tutkunu yetişkinler arasındaki popülaritesinin, ürünlerinin değerinin artmasının bir nedeni olduğunu belirtiyor.
Lego setleri arasında da en iyi yatırımlar ise ünlü binalar, tarihi yapılar veya Star Wars gibi film serilerine dayanan 'tematik setler.' En pahalı modeller arasında Millennium Falcon, Imperial Star Destroyer ve Tac Mahal'in kopyaları bulunuyor.
Araştırmacılardan Prof. Victoria Dobrynskaya, İkinci el Lego pazarında on binlerce anlaşma yapıldığını söyleyerek, "Çoğu setin küçük fiyatları göz önüne alındığında bile burası, geleneksel yatırımcılar tarafından pek bilinmeyen devasa bir pazar" ifadelerini kullandı.

#lego
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