LEAD Network ‘İlham veren liderler’ ödülü Türkiye’nin

Perakende ve hızlı tüketim ürünleri sektörünün öncüleri, LEAD Network tarafından 13-14 Ekim’de Paris’te düzenlenen ve 50 ülkeden 700 katılımcının buluştuğu çeşitlilik ve kapsayıcılık etkinliğinde bir araya geldi. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen konferansın ’’Doing Not Trying: Lead Through Inclusion’’ (Denemek değil yapmak: Kapsayıcılık yoluyla öncülük edin) teması ile her bireyin ve her kurumun cinsiyet eşitliği kapsamında sektörlerde değişim oluşturarak liderlik etme mesajının verilmesi hedefleniyor.

Her sene düzenlenen ödül töreninde, 2022 yılı ‘İham Veren Liderler’ ödülünü LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman almaya hak kazandı.

Aysun Zaman etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, ’’Sektörümüzde çeşitlilik ve kapsayıcılık adına çalışan bu uluslararası organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ayrıca ‘İlham Veren Liderler’ ödülüne beni layık gördükleri için herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gönülden yapılan işlerin fark edilmesinin ve bunların ödüle dönüşmüş olmasının çok kıymetli olduğunu belirten Zaman, “Bu başarıdaki tüm LEAD Network Türkiye ekibine destekleri için çok teşekkür ederim. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Birlikte çıktığımız bu yolda sizlerle daha büyük işler başaracağımıza inancım sonsuz. Hepinizi gönüllü olarak aramızda görmekten mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.