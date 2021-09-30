Lazer epilasyonda cihaz sağlamlığına önem duyuluyor

Lazer epilasyon cihazlarında garanti süresini uzatmak ve sağlamlığı artırmak için Robotx Micro ve Siemens arasında anlaşma sağlandı.

Kişisel bakımda lazer epilasyon öne çıkmaya başladı. Epilasyon cihazlarına duyulan ihtiyaç da arttı. Lazer epilasyon sektöründe faaliyet gösteren RobotX Micro ile teknoloji devi Siemens arasında gerçekleşecek işbirliğiyle cihazların garanti ömürlerinin ve sağlamlıklarının artırılması hedefleniyor.

RobotX Micro Yönetim Kurulu Başkanı Medikal Mühendis Hasan Ercan, işbirliği hakkında yaptığı açıklamada “RobotX Micro cihazları Siemens damgası vurulan ilk lazer epilasyon cihazı olacak. Daha akıllı ve güvenilir lazer epilasyon cihazları çok yakında piyasada olacak. 2021 Ekim sonu itibarı ile tüm RobotX Micro lazer epilasyon cihazları; Siemens logosu, zekası ve gücü ile üretilecek. Bu dev işbirliği lazer epilasyon cihazlarını geleceğe taşıyacak” dedi.

Ercan, “Cihazlarda dokunmatik ekran , işlemci , anakart , sensör kontrol modüllerinin yanı sıra, Siemens Regülasyonlu UPS gerektirmeyen besleme güç kaynağı da kullanılıyor olacak. cihazların garanti ömrü uzayacak ve servis ihtiyacı azalacak. Sağlamlığın yanısıra cihazlara güvenilirlik sağlanarak 12- 24 ay yerine 48 aya kadar beklenmeyen arızalara karşı düşük maliyetli garanti ve sigorta imkanlarından faydalanma fırsatı yaratılmış olacak” diye konuştu.