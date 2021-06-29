banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Adana’nın Feke ilçesinde kadınların kurduğu lavanta bahçelerine ziyaretçi akını başladı.

Ekonomi 29.06.2021, 14:27
Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Adana’nın Feke ilçesinde kadınların kurduğu lavanta bahçelerine ziyaretçi akını başladı.

Feke’nin Tapan yöresinde 20 kadının oluşturduğu ve 150 dönüm arazide ekili olan lavanta bahçeleri günde ortalama 400 ziyaretçi ağırlıyor.

Adana ve çevresinden gelen yüzlerce ziyaretçi lavantalar arasında fotoğraf çektiriyor. Geceleri de özel ışıklandırma ile ziyaretçilere açılan lavanta bahçeleri stüdyo havası ile gelin damatlara da ev sahipliği yapıyor. Her bahçe ziyaretçilerini ağırlarken bahçelerde oluşturulan konseptler ise fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu.

Bahçe sahibi Pınar Özsoy, "Bu yıl daha da büyüyen ve gösterişli hale gelen lavantalarımıza ziyaretçi akını var. Bu da köyümüzde lavanta sahibi olan kadınlarımızı çok mutlu etti. Her bahçe ayrı güzel ve ziyaretçilerini ağırlıyor. Bizler de demetler, keseler, taçlar yaparak satışa sunduk. Ayrıca köyde kadınlarımızın ürettiği yöresel ürünler de satılıyor. Tüm köy bir şölen yaşıyor adeta" dedi.

Feke Belediyesi de lavanta bahçeleri için yön tabelaları ve kamelyalar ile üreten kadınlara misafirlerini ağırlaması için destek verdi.
banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493