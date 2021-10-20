Laska, atık lastiklerin ileri dönüşümünü gerçekleştiriyor

İSTANBUL (AA) - Zorlu Holding'in ana partnerliğinde gerçekleşen, etki hızlandırıcı programı "imece impact"e katılmaya hak kazanan 7 sosyal girişimden biri olan Laska, program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan "etki raporu" aracılığıyla ölçeklendirdi.

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamaya göre, yenilikçi, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla ömrünü tamamlamış lastikleri katma değeri yüksek ham maddeler olarak ekonomiye geri kazandıran Laska, bir yandan yerel yönetimlere atık yönetimi noktasında destek olurken diğer bir taraftan temiz ürünleriyle müşterilerinin karbon ayak izini küçültüyor.

Çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi politikalarıyla iş modelini kuran Laska, sahip olduğu yüksek teknoloji ve inovatif üretim anlayışı ile atık lastiklerin ileri dönüşümünü gerçekleştiriyor.

Verilen bilgiye göre Zorlu Holding'in ana partnerliğinde gerçekleşen, etki hızlandırıcı programı "imece impact"e katılmaya hak kazanan 7 sosyal girişimden biri olan Laska, program kapsamında yarattığı sosyal etkiyi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın desteği ile BctA ekibi tarafından hazırlanan "etki raporu" aracılığıyla ölçeklendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Laska Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Güdü atık lastiklerden yenilenebilir yakıt ve karbon siyahı olmak üzere katma değeri yüksek ve temiz iki ayrı ham madde elde eden şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Dünya çapında her yıl ortalama 1,5 milyar atık lastiğin ortaya çıktığını, Türkiye'de bu sayının 20-25 milyon arasında olduğunu bildiren Güdü, şunları kaydetti:

"Bu veriler artan nüfusa ve talebe bağlı olarak her yıl yüzde 1 artıyor. Atık lastikleri özellikle otomotiv endüstrisinde ham madde olarak kullanılabilecek şekilde dönüştürüyoruz. Yüzde 100'ünü yüksek verimlilikle farklı çıktılara dönüştürdüğümüz atık lastiklerden pazara sunmak üzere karbon siyahı, yenilenebilir yakıt ve çelik elde ediyoruz. Ana işlemlerimiz öncesinde elde ettiğimiz saf çelik doğrudan demir-çelik endüstrisine sunuluyor. Kauçuk ve plastik endüstrisinde ham madde ve katkı maddesi olarak kullanılan karbon siyahımızın otomotiv sektöründe de geniş bir kullanım alanı var. Bu noktada özellikle sürdürülebilir ve çevreci olması sebebiyle otomotiv sektörünün geri kazanılmış karbon siyahına talebi ise görünürdür. Bu alanda özel sektördeki bazı firmalar ile süregelen iş birliklerimiz var."





- "Atık lastikleri çevresel sorun olmaktan kurtarıyoruz"





Diğer ürünleri yenilenebilir yakıtın ise doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülüp piyasaya sürülebileceğini kaydeden Güdü, ürünün, ana endüstri alanlarında kullanılan fosil yakıtların yerini alabileceğini ve kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılabileceğini bildirdi.

Güdü, "Yaptığımız dönüşüm ve elde ettiğimiz ürünlerle benimsediğimiz döngüsel ekonomi anlayışını kullanarak atık lastikleri çevresel bir sorun ve ekonomik bir kayıp olmaktan kurtarıyoruz. Diğer taraftan atık lastik dönüşümü ile elde ettiğimiz çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışının çıktısı olan ürünlerimiz ile müşterilerimize temiz ürün tedariği sağlıyoruz. Ürünlerimizi geleneksel üretim yöntemlerinin aksine fosil yakıtlardan değil atık lastiklerden elde ederek fosil yakıtlardan kaynaklı maliyetin ve çevresel sorunların önüne geçmiş oluyoruz. Bu sayede geleneksel üretim yöntemlerinin sebep olduğu iklim değişikliği, küresel ısınma, doğal kaynakların kirliliği gibi telafisi mümkün olmayan çevresel sorunların ve bunların tetiklediği ekonomik problemlerin çözümüne yenilikçi üretim anlayışımız ve elimizdeki yüksek teknoloji ile katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.