KYK borçlarında son durum!!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK kredi borcu faizleri gündemdeki yerini koruyor.

KYK borçları ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Üniversite eğitim süreleri boyunca öğrenim kredisi alan vatandaşlar, bir süredir KYK borcu faizleri ile ilgili açıklanacak müjdeli haberi bekliyordu.

Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK öğrenim kredisi borçlarının silineceğine dair bir açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamanın ardından çalışmalara başlandı.

Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulunda öğrenim ve katkı kredilerinin faizsiz geri ödenmesine dair görüşmeler yapılacak.