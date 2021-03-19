banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yatıyor
Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yatıyor
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu
Türk medyası en çok Elon Musk’ı konuştu

Kuzeyden 50 bin fidan ile 5 orman oluşturuyor

Kaynağından gelen saflıkla hayat bulan Kuzeyden, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte Dünya Su Günü’nde ağaçlandırma çalışması başlatıyor. Marka, 5 ilde ‘Kuzeyden Ormanları’nı oluşturacak. 20 Mart Cumartesi günü itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan 2 seçili Kuzeyden ürünü, 1 fidana dönüşecek.

Ekonomi 19.03.2021, 12:38
3
Kuzeyden 50 bin fidan ile 5 orman oluşturuyor

Kaynağından gelen saflıkla hayat bulan Kuzeyden, Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte Dünya Su Günü’nde ağaçlandırma çalışması başlatıyor. Marka, 5 ilde ‘Kuzeyden Ormanları’nı oluşturacak. 20 Mart Cumartesi günü itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan 2 seçili Kuzeyden ürünü, 1 fidana dönüşecek.

Yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli etkenlerden biri olan ormanlık alanlar için Kuzeyden, Orman Genel Müdürlüğü ile bir araya geldi. Marka, Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeni ile zarar gören illeri ağaçlandırmak için Dünya Su Günü’nde ‘Kuzeyden’le 50 bin fidan 5 orman’ diyerek Getir kullanıcılarını desteğe çağırıyor. Marka, sürdürülebilir bir gelecek için Kuzeyden ormanlarını oluşturmayı ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyor.

5 il, 5 orman, 50 bin fidan

Geçen yılın en büyük orman yangının gerçekleştiği Hatay başta olmak üzere Balıkesir, İzmir, Muğla ve Çanakkale illerini ağaçlandırmaya başlayacak olan Kuzeyden, 20 Mart tarihi itibarıyla Getir, GetirBüyük ve GetirSu üzerinden alınan iki seçili Kuzeyden ürününü 1 fidana dönüştürüyor. Kullanıcılar Getir uygulaması üzerinden bir sayaç vasıtasıyla anlık olarak ulaşılan fidan sayısını görebilecek ve hedefe ne kadar yaklaşıldığından anında haberdar olacak.

Doğası orman yangınlarıyla zarar gören illerde Kuzeyden Ormanları yetişecek

Sürdürülebilir bir yaşamın temel kriteri olarak doğal yaşamın korunması gerektiğini söyleyen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, dikilecek her bir fidanın geleceğe umut olacağını belirtti.

Tütek; “Geçen yıl Türkiye’de, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre 3 bin 412 yangın çıktı. Yaşanan yangınlarda 29 bin 487 futbol sahası büyüklüğündeki 20 bin 936 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanlık alanların kaybı maddi manevi çok ağır bir yük” dedi.

Tütek sözlerine şu ifadelerle devam etti; “Kaynağını doğadan alan Kuzeyden olarak, tüketilen suları fidan olarak geri döndürecek proje ile insandan doğaya, tüm ekosisteme dokunarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyoruz".
Yorumlar (0)
banner422
10°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20