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Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümü yarın açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açılacak

Ekonomi 20.05.2021, 10:09
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümü yarın açılıyor

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölüm yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşecek törenle hizmete açılacak.

Habipler-Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak.

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