Kuyumculardan kur garantili altın adım! İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık açıkladı

Bloomberg HT yayınına katılan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile toplantı yaptıklarını belirtti. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için bir proje geliştirdiklerini söyleyen Atayık, ''Türkiye'de fiziki altınların altın hesaplarına geçmesi bankalar üzerinden yapılıyor fakat başarılı olmadı. Vatandaşın güvendikleri kuyumculara gidip altınlarını bozdurabileceği bir sistem hazırladık. Belki altın kart olarak da düzenlenebilir'' dedi.

"DÖVİZDE KORUMA NASILSA..."

Atayık, ''Bizim mağazalarımız altını daha yüksekten alıyor ama bankada standart bir sınır koyuyorlar. Alım satımlarda kayıplar olabiliyor. Kuyumcular bu işe müdahil olursa kayıpları hiç olmayacak kadar az olacaktır. Dövizde koruma nasılsa, altın fiyatları da yükseldiğinde kur koruma garantisi olacak'' ifadelerini kullandı.