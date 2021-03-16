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Kuyumcularda normalleşme sevinci

Kademeli normalleşme sonrası düğün ve nikah törenleri nedeniyle altın satışında artış yaşanmaya başladı. Kuyumcular, altının sabit fiyatta kalması ve düğün sezonunun açılmasıyla altın satışlarının daha da artacağını ifade etti.

Ekonomi 16.03.2021, 10:38
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Kuyumcularda normalleşme sevinci

Kademeli normalleşme sonrası düğün ve nikah törenleri nedeniyle altın satışında artış yaşanmaya başladı. Kuyumcular, altının sabit fiyatta kalması ve düğün sezonunun açılmasıyla altın satışlarının daha da artacağını ifade etti.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklerinin durdurulmasıyla beraber altın satışları durma noktasına gelmişti. Kademeli normalleşme adımlarıyla beraber kısıtlı bir şekilde düğün ile nikahların yapılabilmesinin ardından altın satışları artışa geçti.

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, düğün sezonunun başlaması ve yaz mevsimiyle beraber altın satışlarında artış yaşanacağını ifade ederek, altın alımında dikkat edilmesi gerekenlerden bahsetti.

“Düğün sezonunda işlerimizin daha iyi gideceği kanaatindeyiz”

46 yıldır kuyumculuk yaptığını belirten Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanı Sedat Özdinç, “Altın eğer sabit kalırsa düşüş bu şekilde devam edip de 400 TL civarında olursa tahminimizce bu düğün sezonunda işlerimizin daha iyi gideceği kanaatindeyiz. Çünkü insanların alım gücünün az olmasından dolayı biraz altın satışımızda düşüş başladı. Fakat şu anda düğün sezonunun girmesiyle beraber bide havaların ısınıp da, yağışlardan ve soğuklardan ayrılmasıyla hem kapalı alanda hem de dışarı alanlarda yapılan düğünlerle bence işlerimizin daha da iyi olacağı kanaatindeyim” dedi.

“Aşı bulunmasaydı, altın şu anda 500 TL belki de 600 TL’yi bulmuş durumdaydı”

Aşı sayesinde altın fiyatlarının artmadığını ifade eden Oda Başkanı Sedat Özdinç, “Türkiye’deki normalleşmenin hızla daha ileri gitmesinden dolayı fiyatların sabit kalacağı düşüncesindeyim. Zaten aşı bulunmasaydı, altın şu anda 500 TL belki de 600 TL’yi bulmuş durumdaydı. Aşının gelmesi, dünyadaki istikrarın sağlanmasından dolayı şu anda dünyadaki altın onsunun düşmesi, Türkiye’deki doların sabit kalmasından dolayı altın sabit olarak devam ediyor. Bizim için en önemli olan şey altının istikrarlı olarak, sabit durması müşteri ve bizim açımızdan satış yönünde daha etkili oluyor. Onun için biz kuyumcular olarak altının sabit tutulmasından yanayız” ifadelerini kullandı.

Altın alırken dikkat edilmesi gerekenlerden de bahseden Oda Başkanı Sedat Özdinç, “İnternetten halkımız altın alıyor, insanlar özellikle altını şöyle eline alıp, bir bakıp dokunması gerekiyor. İnternetten alınana altına dokunamıyorsunuz, altının kenarlarındaki işçilik hacmini göremiyorsun. Onun için halkımız özellikle şunu tavsiye ediyorum. Altını dokunarak alın lütfen, özelliklerine bakın. Bir de altını aldıktan sonra kuyumcunun kendi kartını özellikle kartın arkasına kaç ayar olduğunu, kaç gram olduğunu bunları yazdırın. Gramına bakın, çünkü bunu aldıktan sonra tekrar satmaya geldiğinizde kuyumcu size soruyor, bunu nereden aldınız. Kaç ayar diyor. Allah göstermesin 22 ayar diye aldınız 14 ayar çıktı, elinizde bir belge yok hiçbir şey ispat edemiyorsunuz. Bunun için özellikle pırlanta aldığınızda hem sertifikasını hem de kuyumcunun kendi kartını alın. Altın aldığınızda da muhakkak altın aldığınız kişinin kartının arkasına hem gramını hem de ayarını yazdırın ki yarın tekrar satmaya getirdiğinizde elinizde bir belge olsun. Ben bunu bu fiyata aldım desin, bu kuyumcudan bu ayardan aldım diyebilsin. Özellikle insanlarımız hem dokunarak alsınlar, hem de alışveriş yapmış oldukları kuyumcu da kartvizitini alsınlar. Özellikle devamlı alışveriş yapmış oldukları kuyumcuyu da terk etmesinler, her zaman aynı kuyumcudan alışveriş yapmaya devam etsinler. Eskiden beri atalarımızın söylediği 3 şey var; servetinizin 3’te birini toprağa, 3’te biri nakitte, 3’te biri de altında kalsın. Gerçek olarak söylüyorum altın, dünyan en güzel güvenilir limanı. Halkımız lütfen altına yatırım yapmaya devam etsin ama bunu da kısa vade olarak görmesinler, uzun vadede bir yatırım olarak görsünler. Altın her zaman uzun vadede her şeyden çok, fazla para kazandıran bir emtiadır” diye konuştu.
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