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Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

Batmanlı kuyumcu Celalettin Uğurlu, vatandaş ve yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı.

Ekonomi 18.10.2021, 13:38
Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı

Batmanlı kuyumcu Celalettin Uğurlu, vatandaş ve yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı.

Son zamanlarda piyasaya çok sayıda sahte altın sürüldüğünü dile getiren Uğurlu, bu sahte altınların özellikle düğün salonları ve takılara yansıdığını dile getirdi. Uğurlu, "Çünkü düğün sahipleri bizlere altın getirirken genellikle bu takılan altınlar sahte çıkıyor. Bir gelinde en az birkaç çeyrek altın sahte çıkıyor. Düğün sahibi de tabii ki bilmiyor. Rengi sarıdır, çeyreğe benziyor. Net olarak da orada anlaşılmıyor. Kuyumcuya getiriyor kuyumcu biliyor az çok anlaşılıyor. Ne kadar düzgün yapsalar da biz tahlile gönderiyoruz. Tahlilde ustalarımız var. Usta ateşe verip oradan çıkartabilirler. Genel olarak kuyumcu biliyor. Merdiven altında sahte altın yapıyorlar. Piyasada çok sahte altın var. Vatandaşları özellikle bu konuda uyarıyorum. Özellikle güvenli kuyumculardan altın almaları lazım. İnternet üzerindeki altın genellikle sahte çıkıyor. Buralarda merdiven altında genellikle düşük ayar yapıyorlar. 22 ayar diye millete veriyorlar ama 20 ayar 18 ayar çıkıyor altın, o da çok sıkıntılı” dedi.

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