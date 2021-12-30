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Kuyumcukent’te başkanlık seçimi heyecanı

İstanbul Kuyumcular Odası’nda 13 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul ve seçim heyecanı başladı.

Ekonomi 30.12.2021, 12:42
Kuyumcukent’te başkanlık seçimi heyecanı

İstanbul Kuyumcular Odası’nda 13 Ocak 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul ve seçim heyecanı başladı.

Başkanlığa yeniden aday olan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Enflasyon (altın) Muhasebesi, çözmekte ciddi yol kat ettiğimiz önemli bir sorunumuz. Bu haklı çalışmamızda sonuç almaya çok yaklaştık. Yeni dönemde esnafımızın güçlü desteği ile görev aldığımızda hızla sonuçlanmasını sağlayacağız” dedi. Kuyumculuk sektörünün diğer temsil kurum yöneticileriyle birlikte Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden Atayık, hükümetin yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılması çalışmalarını da desteklediklerini açıkladı.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Kuyumcular Odası’nın 13 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Genel Kurulu’nda tam kadro Birlik Grubu ile yeniden aday olduğunu açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı Esnafları Derneği Başkanı Dr. Hasan Fırat ve İTO Kuyumculuk Komitesi Başkan Yardımcısı Ercan Özboyacı ile Kapalıçarşı’yı gezen Mustafa Atayık, başkan adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 yıllık süre içerisinde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren İKO Başkanı Atayık, özellikle son 2 yılda yaşanan pandemi ve kapanmalar nedeniyle yarım kalan projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla tam kadro olarak oda seçimlerine “Birlik Grubu- Birlikte Yeniden” sloganıyla aday olduklarını dile getirdi.

Öncelikli gündem; Altın Muhasebesi

Atayık, yeniden seçilmeleri halinde kuyumculuk için gerekli olan yasal çalışmaların tamamlanması, soygun, hırsızlık ve gasp girişimlerine yönelik caydırıcı yasal düzenleme, kamu nezdinde sektör tanımının yapılması ve esnaf-sanatkarların geleceğe taşınması amacıyla gerekli olan koruma şemsiyesini oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti. En öncelikli gündemlerinin Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’ni çıkarmak olacağını vurgulayan Atayık, Altın Muhasebesi’nin çıkarttıkları günü sektör olarak ‘Kuyumcular Günü’ ilan edeceklerini kaydetti.

Atayık şöyle konuştu: “Kuyumculukta uygulanan Enflasyon Muhasebesi bizim kanayan yaramız. Yıllardır çözüm bekleyen enflasyon muhasebesi sorunuyla ilgili çok yönlü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2003 yılında Enflasyon Muhasebesi yerine Altın Muhasebesi çıktı; ancak yasal düzenleme sadece 9 ay yürürlükte kaldı. Kuyumcularımızın elinde faturalar var ama altının hızına yetişemiyorlar. Faturayı aldığınızda altının gramı 400 TL’ydi, şimdi 750 TL’ye çıktı. Maliye, aradaki fiyat artışının vergisini istiyor. Halbuki, böyle bir şey vergi literatüründe yok. Bizim, sermayemiz altın. Yıl başında 10 kilogram altının varsa bu altın yıl sonunda 11 kilogram olduysa 1 kilo kar etmişizdir. Bizim kazancımız işçilikten, sermayeden değil. Altın Muhasebesi’nin çıkarılması için yoğun çaba harcıyoruz. Son noktaya kadar getirdik fakat Türkiye ve dünyanın genel durumu nedeniyle süreç biraz uzadı. İnşallah, yeni dönemde görev alırsak bu sorunu çözdüğümüz günü, Kuyumcular Günü ilan edeceğiz.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yastık altı altınlarının finans sistemine kazandırma çalışmalarını desteklediklerini sözlerine ekleyen İKO Başkanı Atayık, bu süreçten istenilen sonuçların alınabilmesi için bu çalışmalara, kuyumcu oda ve dernekleri öncülüğünde Türkiye’de sayıları 35 bini bulan tüm kuyumcu mağazalarının sisteme dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

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