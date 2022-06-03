Kuveyt Türk’ün Yeni Nesil XTM çözümüne IDC Türkiye’den ödül

Müşteri odaklı yaklaşımını inovatif ürün ve hizmetleriyle birleştiren Kuveyt Türk, müşterilerine görüntülü iletişim hizmeti verdiği Yeni Nesil XTM çözümüyle 13. IDC Türkiye CIO Summit 2022’de ‘İşin Geleceği-İşyeri Verimliliği’ dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, 110’dan fazla ülkede bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri alanında danışmanlık ve etkinlik hizmeti sunan International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen 13. IDC Türkiye CIO Summit 2022’de ödüle layık görüldü. Bankanın görüntülü iletişim hizmeti verdiği Yeni Nesil XTM çözümü, ‘İşin Geleceği - İşyeri Verimliliği’ kategorisinde ikincilik ödülünü almaya hak kazandı. Düzenlenen törende ödül, Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Hadi Rubacı ve Dijital Kanal Yönetimi Müdürü Seda Yılmaz’a takdim edildi.

Yapılana açıklamaya göre, bankanın yeni nesil bankacılık çözümü XTM sayesinde müşteriler, çağrı merkezine video konferans yöntemiyle bağlanarak, bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Tamamen yerli iç kaynaklarla geliştirilmiş olan XTM, yüksek güvenlikli interaktif özel dijital cihazıyla bir ATM kadar pratik, bir şube kadar zengin donanımlar sunuyor. Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça ve işaret dili seçenekleriyle bağlantı sağlanabiliyor. XTM cihazında, müşteriler işlemlerini iki farklı şekilde gerçekleştirebiliyor. Müşteriler, kartlarını kullanarak birçok ATM işlemini XTM self ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Ayrıca müşteriler görüntülü görüşme başlatarak müşteri temsilcisinin desteğiyle bankacılık işlemlerini hızlı ve pratik şekilde tamamlayabiliyor.

"Yeni Nesil XTM’lerin görüntülü iletişim özelliğini pozitif bir değere dönüştürdük"

Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Dr. Hadi Rubacı, Yeni Nesil XTM çözümleri sayesinde, geleneksel şubelerin hizmet zenginliği ile ATM’lerin pratikliğini bir araya getirdiklerini belirterek, “Müşterilerimiz, XTM hizmetimiz aracılığıyla çağrı merkezine kolayca bağlanabiliyor ve görüntülü olarak tüm işlemlerini hızlı, pratik ve güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor. Yeni Nesil XTM’lerin küçük boyutu ise daha fazla lokasyonda hizmet vermemizi sağlıyor. Müşterilerimiz, Yeni Nesil XTM çözümünde bulunan NFC okuyucu ile kimliklerini okutarak kolayca hesap açabiliyor. Yeni Nesil XTM çözümünde işitme engelliler için işaret dili özelliği de bulunuyor. İşitme engelli bireyler, bankamızın müşterisi olsun veya olmasın, XTM’lerden tek tuşla görüntülü olarak çağrı merkezine bağlandığında kendilerini işaret dilini bilen bir uzman karşılıyor. Tüm bu özelliklerle Yeni Nesil XTM’in böylesi önemli bir ödüle layık görülmesi verilen emeğin karşılık bulması noktasında bizleri sevindirdi. XTM’in geliştirilmesi noktasında çalışmalarımızı artırarak devam ettirmekteyiz” dedi.