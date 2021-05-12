Kuveyt Türk’ün reel sektöre desteği 89 milyar TL’yi aştı

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2020 yılı sonuna göre yüzde 8 artışla 132.2 milyar TL olurken kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 13 artış göstererek 89.2 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk, bu dönemdeki net kârını ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artırarak 459.2 milyon TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 8.2 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 163.6 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korurken, katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“İstikrarlı büyümemizi devam ettirdik”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 32 yıldır müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik. Salgının devam ettiği bu dönemde de ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeye devam ediyoruz. Kullandırdığımız fon miktarının ilk çeyrekle birlikte 89.2 milyar TL’ye ulaşmış olmasının, reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin önemli bir göstergesi olduğunu ifade edebiliriz. Önümüzdeki dönemde de sektörün dinamiklerini yakından takip ederek yüksek aktif kalitesi ve sağlıklı bir likidite seviyesiyle sürdürülebilir kârlı büyümemizi devam ettirirken, ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre yeni finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Görüntülü görüşmeyle müşteri olma uygulamasını hayata geçirdik”

Dijitalleşmenin hayatımıza giderek daha fazla dokunmasıyla müşterilerin finansal işlemlere yönelik beklentilerinin değiştirdiğini aktaran Ufuk Uyan, “Müşteriler artık diledikleri işlemi, diledikleri yerden en güvenli ve en hızlı şekilde yapmak istiyor. Tüm bunları yaparken de bankacılık işlemlerini mesafesiz, masrafsız, kolay ve akıllı şekilde yapabilecekleri çözümler talep ediyorlar. Müşterilerimizin bu beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına, yürürlüğe giren mevzuatla birlikte 1 Mayıs’tan itibaren Kuveyt Türk Mobil üzerinden görüntülü görüşmeyle müşteri olma ve hesap açma uygulamasını hayata geçirdik. Maskesiz, mesafesiz ve kolay müşteri olma yöntemi dediğimiz bu yeni hizmetimizle Kuveyt Türk müşterisi olmanın kolaylığını telefon mesafesine taşıyoruz. Bu alanda Türkiye'nin en iyi müşteri deneyimini sunan finans kuruluşlarından biri olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Finansman kullandırım hacmimizi artırıyoruz”

Salgınla mücadele sürecinde mali teşvikler ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği noktasında bankacılık sektörünün de önemli bir rol üstlendiğini belirten Genel Müdür Uyan, “Bankaların salgınla mücadele döneminde kullandırdığı fonlar, salgından etkilenen bireylerin ve sektörlerin nakit akışlarındaki aksamaların önüne önemli ölçüde geçti. Kuveyt Türk olarak 2020 yılında reel sektöre verdiğimiz desteği bu yıl da devam ettiriyoruz. 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ön görüyoruz. Özellikle yabancı para kaynağımızı efektif bir şekilde reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimize ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliği artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Kolay Adres ile 7/24 anlık para transferini başlattık

Yurt içinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başladığını belirten Ufuk Uyan, “Güçlü teknolojik altyapımız sayesinde inovatif uygulamaları müşterilerimizin hizmetine hızlı şekilde sunan bir finans kuruluşuyuz. TCMB’nin sağladığı Kolay Adresleme ve FAST uygulamasının hem pilot safhasında yer aldık hem de Ocak ayı itibarıyla tüm müşterilerimizin hizmeti sunduk. Müşterilerimiz, IBAN bilgilerinin yanı sıra cep telefonu, e-posta veya TC kimlik numarası gibi bilgilerle Kolay Adresleme Sistemi üzerinden para transferini çok kısa sürede yapabiliyor. Dijital dönüşümde ‘rotamız dijital, odağımız insan’ anlayışından ödün vermeden, müşterilerimizin finansal işlemlerini kolaylaştıran bir deneyim yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Üst üste 4. kez Türkiye’nin En İyi İşvereni

İnsan kaynakları süreçlerini 'önce insan-önce çalışan' prensibiyle yürüten ve Gelişim Mutfağı, Gelişim Sepeti, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçiren Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen organizasyonda '5000+ Çalışan Sayısı' kategorisinde birinci olarak üst üste 4'üncü kez Türkiye’nin En İyi İşvereni seçildi. Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht ise '50-250 Çalışan Sayısı' kategorisinde en iyi işverenler listesine ikinci kez girmeyi başardı.

Sanatın ve Sanatkârın İzinde

Kuveyt Türk, gelecek nesillere kaynak kitaplar bırakmak amacıyla yayın hayatına kazandırdığı prestij eserler serisine 2021 yılında ‘Sanatın ve Sanatkârın İzinde’ kitabını da ekledi. Kadim geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri arasında yer alan ustaların maharetlerine ve birikimlerine ışık tutan kitap, 30 farklı sanat ve zanaat dalını detaylı şekilde ele alıyor, ustaları ve eserlerini sayfalarında misafir ediyor. Eserin, PDF haline ve e-kitap versiyonuna Kuveyt Türk’ün web sitesinden ulaşılabiliyor.