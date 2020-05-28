Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2019 yılı sonuna göre yüzde 15,6 artışla 98,8 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 20,8 artış göstererek 70 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk, bu dönemdeki net kârını ise bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 24,3 artırarak 316 milyon TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 6,8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 118,3 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini korurken bankacılık sektöründe ise 11. sırada yer aldı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik” dedi. Koronavirüs salgınının 2020 yılının ilk çeyreğinde toplumsal dinamikleri etkilediğini belirten Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak bu dönemde ana odaklarını müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı çerçevesinde şekillendirdiklerini ifade etti. Ufuk Uyan, “Süreci yöneten resmi otoritelerin tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hızlıca aldık. Tüm süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Müşterilerimize yeniden yapılandırma imkânı sunduk”

Koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar verdikleri destekler hakkında bilgi veren Ufuk Uyan, “Ana gelir faaliyetlerinde bozulma yaşayan müşterilerimize talepleri doğrultusunda gerekli esnek vade ve yeniden yapılandırma imkânı sunduk. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızdan taviz vermediğimiz bu süreçte talep eden müşterimizin Nisan ayı sonuna kadar olan taksitlerini, kâr payı veya masraf almadan Haziran ayı sonuna erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin ise finansmanını yeniden yapılandırdık. Bu süreçte ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre yeni finansman desteğinde bulunmaya da devam ettik” dedi.

“Be reketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimizin yanındayız”

Koronavirüs salgını sürecinde çiftçilere yönelik destek paketi hazırladıklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, “Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdi ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu hassas süreçte bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimize destek olmak amacıyla 500 milyon TL limitli finansman paketi oluşturduk. Kampanya Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz, yüzde 0,79’dan başlayan kâr oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkânı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.

“İnovatif fikir ve proje üretim merkezimiz Innhouse açıldı”

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk’ün farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan bir inovasyon merkezi kurduğunu ve yılın ilk çeyreğinde bu merkezi kullanıma açtıklarını da ifade eden Uyan, “Innhouse adını verdiğimiz merkezimizde, müşteri deneyimini önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projeler üretmeyi hedefliyoruz. Biyo-inovasyon yaklaşımıyla dizayn edilen Innhouse’da müşteri deneyimi ve tasarım odaklı düşünme çalıştaylarına ek olarak, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında yapılacak çalışmaları ön planda tutacağız” ifadesini kullandı.

Alacağım Güvende Sistemi

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı önceleyen Kuveyt Türk’ün araç ve konut alım-satımında işlemleri güvenli şekilde gerçekleştirmek amacıyla yılın ilk çeyreğinde “Alacağım Güvende Sistemi”ni geliştirdiklerini bilgisini de paylaşan Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’ün müşterisi olsun veya olmasın araç ve konut alım-satımı yapmak isteyen herkese Alacağım Güvende Sistemi kapsamında hizmet vermeye başladıklarını ve ilk lansman kapsamında hizmeti kullananlardan hiçbir masraf talep etmediklerini kaydetti. Genel Müdür Uyan, “Güçlü sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımızla ve yurt dışı açılımlarımızla önümüzdeki dönemde de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdürmeye gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 431 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.