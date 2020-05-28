Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kullandırdığı fon büyüklüğünü yüzde 20,8 artırarak 70 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 118 milyar TL’yi aştı. 2020’in ilk çeyreğinde 316 milyon TL net kâr elde eden Kuveyt Türk’ün öz varlıkları 6,8 milyar TL’ye ulaştı.

Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2020 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kullandırdığı fon büyüklüğünü yüzde 20,8 artırarak 70 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 118 milyar TL’yi aştı. 2020’in ilk çeyreğinde 316 milyon TL net kâr elde eden Kuveyt Türk’ün öz varlıkları 6,8 milyar TL’ye ulaştı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 12:07
2016 Okunma
Kuveyt Türk’ün kullandırdığı finansman 70 milyar TL’ye yükseldi

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk, 2020 yılının ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk’ün toplanan fon büyüklüğü 2019 yılı sonuna göre yüzde 15,6 artışla 98,8 milyar TL olurken, kullandırılan fon büyüklüğü de yüzde 20,8 artış göstererek 70 milyar TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk, bu dönemdeki net kârını ise bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 24,3 artırarak 316 milyon TL’ye çıkardı. Öz varlıklarını 6,8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 118,3 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini korurken bankacılık sektöründe ise 11. sırada yer aldı.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizle 30 yılı aşkın süredir müşterilerimize hizmet veriyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılın ilk çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi devam ettirdik” dedi. Koronavirüs salgınının 2020 yılının ilk çeyreğinde toplumsal dinamikleri etkilediğini belirten Ufuk Uyan, Kuveyt Türk olarak bu dönemde ana odaklarını müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı çerçevesinde şekillendirdiklerini ifade etti. Ufuk Uyan, “Süreci yöneten resmi otoritelerin tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hızlıca aldık. Tüm süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Müşterilerimize yeniden yapılandırma imkânı sunduk”

Koronavirüs salgını nedeniyle müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar verdikleri destekler hakkında bilgi veren Ufuk Uyan, “Ana gelir faaliyetlerinde bozulma yaşayan müşterilerimize talepleri doğrultusunda gerekli esnek vade ve yeniden yapılandırma imkânı sunduk. Müşteri odaklı hizmet anlayışımızdan taviz vermediğimiz bu süreçte talep eden müşterimizin Nisan ayı sonuna kadar olan taksitlerini, kâr payı veya masraf almadan Haziran ayı sonuna erteledik. Mevcut ödeme tablosuna göre daha esnek bir vade yapısı talep eden müşterilerimizin ise finansmanını yeniden yapılandırdık. Bu süreçte ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre yeni finansman desteğinde bulunmaya da devam ettik” dedi.

“Bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimizin yanındayız”

Koronavirüs salgını sürecinde çiftçilere yönelik destek paketi hazırladıklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, “Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdi ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Bu hassas süreçte bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimize destek olmak amacıyla 500 milyon TL limitli finansman paketi oluşturduk. Kampanya Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz, yüzde 0,79’dan başlayan kâr oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkânı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.

“İnovatif fikir ve proje üretim merkezimiz Innhouse açıldı”

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk’ün farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan bir inovasyon merkezi kurduğunu ve yılın ilk çeyreğinde bu merkezi kullanıma açtıklarını da ifade eden Uyan, “Innhouse adını verdiğimiz merkezimizde, müşteri deneyimini önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projeler üretmeyi hedefliyoruz. Biyo-inovasyon yaklaşımıyla dizayn edilen Innhouse’da müşteri deneyimi ve tasarım odaklı düşünme çalıştaylarına ek olarak, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında yapılacak çalışmaları ön planda tutacağız” ifadesini kullandı.

Alacağım Güvende Sistemi

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı önceleyen Kuveyt Türk’ün araç ve konut alım-satımında işlemleri güvenli şekilde gerçekleştirmek amacıyla yılın ilk çeyreğinde “Alacağım Güvende Sistemi”ni geliştirdiklerini bilgisini de paylaşan Ufuk Uyan, Kuveyt Türk’ün müşterisi olsun veya olmasın araç ve konut alım-satımı yapmak isteyen herkese Alacağım Güvende Sistemi kapsamında hizmet vermeye başladıklarını ve ilk lansman kapsamında hizmeti kullananlardan hiçbir masraf talep etmediklerini kaydetti. Genel Müdür Uyan, “Güçlü sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, hızlandırdığımız dijital dönüşüm çalışmalarımızla ve yurt dışı açılımlarımızla önümüzdeki dönemde de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdürmeye gayret edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 431 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında
Thodex iOS uygulaması App Store’da yayında
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Tarihi Kapalıçarşı 1 haziranı bekliyor
Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak
Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL'ye yükseldi
Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu
Halk GYO’nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL oldu
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı
Petkim’in üretimi, Kovid-19’a rağmen arttı
Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
Koronavirüse Karşı Ticaret Seferberliği
“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”
“AVM’ler cadde mağazalarından daha güvenli”
Trabzon ’Fatih’i bekliyor
Trabzon ’Fatih’i bekliyor
"Kaşif bakış açısı ile mühendis bakış açısı, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak itici güç olacaktır"
"Kaşif bakış açısı ile mühendis bakış açısı, bizi 2023 hedeflerine ulaştıracak itici güç olacaktır"
Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"
Spor Turizm Birliği Başkanı Yaşacan: "Tüm dünyanın gözü Antalya’da olacaktı, fırsat kaçtı"
Vodafone’dan KOBİ’lere pazarlamadan markalaşmaya dijital yolculuklarında rehberlik hizmeti
Vodafone’dan KOBİ’lere pazarlamadan markalaşmaya dijital yolculuklarında rehberlik hizmeti
Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor
Çöl sıcakları narenciye ve zeytini vurdu, rekoltede yüzde 50 düşüş bekleniyor
Çay müstahsilleri Rize’ye gelmeye devam ediyor
Çay müstahsilleri Rize’ye gelmeye devam ediyor
Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs 2020 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Mayıs 2020 çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar fiyatları)
Dolar ne kadar oldu? 1 dolar ne kadar? (28 Mayıs 2020 dolar fiyatları)
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 20,4 arttı
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR
PİYASALAR İYİMSERLİĞİNİ KORUYOR
Bakan Pakdemirli: “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık”
Bakan Pakdemirli: “Tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğimizde sıkıntı yaşamadık”
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracata büyük destek
TİM Başkanı İsmail Gülle: İhracata büyük destek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim