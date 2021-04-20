Kuveyt Türk’ün kâğıt tasarrufu ağaca dönüşüyor

İnovatif ürün ve hizmetleriyle dikkat çeken Kuveyt Türk, Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi ile finansal süreçlerde kâğıt kullanımını ciddi seviyelerde azaltırken, bunun sonucunda elde ettiği tasarrufu ağaç dikimine ayırıyor. “Kâğıt tasarruflarımız ağaca dönüşüyor” yaklaşımıyla hareket eden Kuveyt Türk, sadece yeşil alanlar oluşturma yaklaşımıyla değil yaşayan canlıların faydasını da düşünerek fidan yerine ağaç dikimi yapıyor. Bu kapsamda Kuveyt Türk, 1-2 yaşındaki fidanlar yerine 7-8 yaşındaki ağaçları toprakla buluşturuyor. Uygulama sayede ağaçlar canlılar için daha hızlı oksijen üretiyor, çevrenin iyileşmesine daha hızlı katkı sağlıyor ve kısa sürede ortam ağaçlandırılmış oluyor. Kuveyt Türk, çam ağaçlarının yanı sıra doğal ortamda yaşayan canlıların gıda temini için meyve ağaçlarını da toprakla buluşturuyor ve her türlü bakımını yapıyor.

“Kâğıt tasarrufumuzu yüzde 15 azalttık”

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde geliştirmeler yaparak, şubelerde gerçekleştirdiğimiz birçok işlemde onayları dijital kanallardan alıyor, bu sayede kâğıt kullanımını azaltıyoruz. Bu projeyle hem müşterilerimize sunduğumuz deneyim hız kazanıyor hem de ağaçların kesilmesini önleyerek doğaya fayda sağlamış oluyoruz. Geçtiğimiz yıl Kâğıtsız Şube Bankacılığı Projesi kapsamında geliştirdiğimiz uygulamalarımız sayesinde, kâğıt tasarrufumuzu yüzde 15 oranında azalttık ve bu sayede yüzlerce ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Buradan elde ettiğimiz ilk tasarrufla da yaşları 7-8 olan 500 ağacı toprakla buluşturduk” dedi.

“Kâğıtsız tasarrufumuz arttıkça yeni ağaçları doğayla buluşturacağız”

Kâğıtsız Bankacılık Projesi’nin kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini kaydeden Aslan Demir, “Hem şubelerimizde hem de genel müdürlük birimlerimizdeki çalışmalarda mevzuata uygun bir şekilde kâğıtsız bankacılık uygulamalarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ne kadar kâğıt tasarrufu sağlarsak doğaya da o kadar katkı sunmuş olacağız ve bu katkımızı ağaç dikerek artıracağız. Dikilen her ağacın elbette insana faydası var ancak biz kâğıt tasarruflarımızı ağaca dönüştürürken sadece insanlara fayda sağlasın diye ağaçları toprakla buluşturmuyoruz. Her yeni ağaç başta hayvanlar olmak üzere canlı ve cansız varlıklara katkı sağlasın, onlarla uyumlu şekilde bir yaşam sürsün, neslini de devam ettirsin düşüncesiyle ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Kâğıtsız Bankacılık uygulamalarımızı genişlettikçe ve kâğıt tasarrufumuzu artırdıkça yeni ağaçları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.