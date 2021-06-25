Kuveyt Türk’ün fikir yarışması Ideathon’da kazananlar belli oldu

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ün, kariyer platformu Toptalent iş birliğiyle üniversiteli öğrencilerin gelişimlerini desteklemek ve geleceğin bankacılığına yönelik fikir üretmelerine ortam oluşturmak amacıyla düzenlediği Ideathon fikir yarışması tamamlandı. İlk kez ve tamamı online ortamda gerçekleştirilen Kuveyt Türk Ideathon’da, üniversite öğrencilerinin birbirinden değerli fikirleri ödüllendirildi.

M. Serdar Kuzuloğlu ile ilham verici bir sohbet

“Geleceğin bankacılığı” temasıyla Mayıs ayında başvuruların alındığı yarışma kapsamında, 350’ye yakın başvuru arasından jüri alt komitesinin seçtiği 11 finaliste Kuveyt Türk tarafından Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) eğitimi verildi. Finalistler bir sonraki aşamada Kuveyt Türk çalışanı mentorlarla birlikte fikirlerini geliştirme ve derinleştirme imkânı buldu. Yarışma etkinlikleri kapsamında teknoloji ve bilişim iletişimcisi M. Serdar Kuzuloğlu ile “Bankacılığın Dününden Yarına Kalacaklar” konulu bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Gençlerin yenilikçi fikirleri finalde yarıştı

Final günü jüri karşısına çıkan yarışmacılar, yenilikçi fikir ve enerjileriyle dikkat çekti. Colendi Kurucusu ve CEO’su Bülent Tekmen, Microsoft CFO’su Duygu Ateş ve Ozan COO’su Özgür Bayraktar’ın yanı sıra Kuveyt Türk’ten Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, İK Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel, Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar, Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Dr. Hadi Rubacı ve Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürü Dr. Selim Taştan’ın jüri olarak yer aldığı finalde ilk üçe girenlere sırasıyla 15 bin TL, 9 bin TL ve 6 bin TL’lik para ödülü takdim edildi. Ayrıca finale kalan yarışmacıların her biri 250 TL’lik Amazon hediye çeki kazandı.

‘’Yenilikçi fikirlerin seslerini duyurmak ve gençleri yüreklendirmek istiyoruz’’

Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Dijital dönüşümün inovatif fikirlerden filizlendiği bilinciyle hareket ediyoruz. Dijital dönüşüm yolunda attığımız yenilikçi ve güçlü adımlarla sektörün gelişimine katkıda bulunuyoruz. İlkini düzenlediğimiz Ideathon yarışmamızda olduğu gibi bundan sonraki dönemde de inovatif fikir sahibi gençlerin seslerini yakından duymak ve duyurmak istiyoruz. Geleceğin bankacılığına değer katmak için fikirleriyle yarışan ve dereceye giren gençlerimizi tebrik ediyoruz” dedi.

Dereceye giren fikirler

“Geleceğin bankacılığı” temalı Kuveyt Türk Ideathon’da, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisi Feyza Tartar, Aktar adını verdiği projesiyle birincilik ödülünün sahibi oldu. Yapılan alışveriş tutarlarının küsuratları bir havuzda biriktirilerek öğrencilere burs olarak verilmesi üzerine geliştirilen fikir, kurumsal sosyal sorumluluk yönü, gelir modeli ve müşteri deneyimi bakımından jürinin ve izleyicilerin beğenisini topladı.

Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Dilara Tuncel’in oyunlaştırma ve ödüllendirme temelli mobil uygulama fikri ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Fikir, gençlerin kendine finansal hedefler belirlemesi, gençlere özel yatırım simülasyonları sağlanması ve finansal bir topluluk aracılığıyla sosyalleşme gibi alanları kapsıyor.

Yarışmaya takım olarak katılan Karşıyakalılar 35.5 ve Prompt ekipleri ise eşit puan alarak üçüncülüğü paylaştı. Karşıyakalılar 35.5 ekibi, Kuvy adlı sanal asistan ve gençlere özel indirimlerin tanımlı olduğu kişiselleştirilebilir sanal kart fikriyle öne çıkarken; Prompt ekibi ise gençlerin yatırımcılığa giriş ve öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak ve sürdürülebilir yatırımı teşvik edecek fikirleriyle dereceye girmeye hak kazandı.