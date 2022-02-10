Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü 254 milyar TL’ye ulaştı

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yılına göre yüzde 74 artışla 212,1 milyar TL’ye çıkaran banka, kullandırdığı fon büyüklüğünü ise yüzde 56 artışla 123,4 milyar TL’ye ulaştırdı. Net kârını da bir önceki yıla kıyasla yüzde 79 artırarak 2,5 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk’ün toplam aktifleri 254 milyar TL’ye, öz varlıkları ise 10,5 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir müşterilerine başarıyla hizmet veren Kuveyt Türk, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 2021 yılında kârlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdürmenin yanı sıra net kârını bir önceki yıla göre yüzde 79 oranında artırarak 2,5milyar TL seviyesine yükseltti. Toplanan fon büyüklüğü ise 2020 yılına kıyasla yüzde 74 oranında artışla 212,1 milyar TL’ye ulaşan bankanın kullandırdığı fon büyüklüğü ise yüzde 56 oranında artışla 123,4 milyar TL’ye yükseldi. Özvarlıklarını 10,5 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 254 milyar TL’ye ulaştıran banka, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe ilk 10 içinde yer alırken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“Müşterilerimize yenilikçi, teknolojik ve avantajlı çözümler sunduk”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında makroekonomik görünüm ve küresel ekonomik aktive dalgalı bir görünüm izledi. Bu dönemde dijitalleşme yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizin beklenti ve taleplerini odağımıza alarak birçok yeniliği hayata geçirdik. Yine bu dönemde, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi çözümler sunduk, önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Güçlü sermaye yapımızla ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmayı sürdüreceğiz. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini odağımıza alarak 2022 yılında da müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bankanın çalışmaları hakkında şu bilgiler verildi:

Miles&Smiles resmi ortaklarından biri oldu

Açıklamaya göre 2021 yılında banka, Türk Hava Yolları ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles’ın resmi ortaklarından biri oldu. Anlaşma kapsamında Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, Türk Hava Yolları ve program ortağı hava yolu firmalarıyla gerçekleştirdikleri uçuşlardan, program ortaklarında yaptıkları harcamalardan ve alışverişlerden mil kazanabiliyor. İş birliği ile banka, bireysel müşterilerinin yanı sıra KOBİ müşterileri için de Miles&Smiles kredi kartlarını hizmete sundu. Ayrıca sektörde bir ilk gerçekleştirilerek mil kazandıran banka kartı hizmete sunuldu. Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da sektörde bir ilk hayata geçirilerek şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar için de Miles&Smiles kartı hizmete sunuldu.

Türkiye’nin ve dünyanın ilk sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

2021 yılında bir ilke imza atarak katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye’de ve dünyada ilk kez ‘Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı’nı gerçekleştiren bankanın 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dâhil çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi. Banka, sürdürülebilir sukuktan elde ettiği kaynağı, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriyor.

Yerinde Finansman hizmetiyle 7 gün 24 saat finansman desteği

Yenilikçi ürün ve hizmetlerini 2021’de de hız kesmeden sürdüren banka, müşterilerinin finansman ihtiyacını kolay ve hızlı şekilde karşılamak için ‘Yerinde Finansman’ hizmetini devreye aldı. Yerinde Finansman hizmetiyle banka, müşterilerine evlilik, seyahat, ev yenileme gibi dönemsel ve yüksek tutarlı harcamalarını katılım finans kurallarına uygun şekilde yüksek taksit sayılarıyla satın alabilme fırsatı sunuluyor. Bu sistemle müşteriler hem fiziki hem de online alışverişlerde anlaşmalı iş yerlerinde yaptıkları alışverişlerde kısa sürede finansman kullanılabiliyor. API teknolojisinin kullanıldığı yeni nesil bir çözüm olan Yerinde Finansman sisteminde katılım finans ilkelerinden murabaha kullanılıyor. Müşteriler, Yerinde Finansman hizmetini 7 gün 24 saat kullanılabiliyorlar.

‘Kur Korumalı’ ve ‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları

Banka, 2021’in Aralık ayında, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde iki yeni katılma hesabı ürününü müşterilerinin hizmetine sundu. ‘Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nda, tasarruflarını Türk Lirası mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL’ye dönüştüren müşteriler; 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor. 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle Amerikan doları, İngiliz sterlini veya euro döviz cinsinde mevduatı mevcut olan Kuveyt Türk müşterileri ise birikim ve tasarruflarını Türk Lirası’na dönüştürerek 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle, faizsiz finans prensipleriyle oluşturulan ‘Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı’nda değerlendirebiliyor. Banka müşterileri, Dönüşüm Destekli Katılma Hesabını, şubelerden, internet şubeden ve Kuveyt Türk Mobil’den; Kur Korumalı TL Katılma Hesabını ise şubelerden açtırabiliyor.

Banka ile Param iş birliğine gitti

Gerçekleştirdiği iş birlikleriyle tüzel müşterilerine de her alanda birçok kolaylık sunmaya devam eden banka, elektronik ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanının öncü şirketlerinden Param ile iş birliğine gitti. Yapılan anlaşma kapsamında bankanın Cebim POS ürününü kullanan işletmeler, müşterilerine Param altyapısını kullanarak çok daha geniş bir ağ üzerinden avantajlar sunarken, 22 banka ve 9 kart markası üzerinden taksitli işlem yapabiliyor. Param ise bankanın geniş müşteri ağından yararlanıyor.

Avrupa’nın En İyi İşvereni: Kuveyt Türk

Çalışanları için hayata geçirdiği özgün insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, önemli bir başarıya daha adını yazdırdı. ‘5000+ Çalışan Sayısı’ kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü kez ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni’ olma başarısı gösteren banka, 20221’de ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ ödülünün sahibi oldu. Banka böylece birinci sırada Avrupa’nın En İyi İşvereni seçilen ilk Türk şirketi unvanını elde etti.

KT Portföy’e ‘En İyi İslami Portföy Yönetimi’ ödülü

Bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy ise bankacılık ve finans dünyasındaki şirketlerin uzmanlık ve mükemmellik alanlarında öne çıkan uygulamalarını ödüllendiren Global Banking & Finance Awards kapsamında düzenlenen The Next 100 Global Awards 2021’de, ‘En İyi İslami Portföy Yönetimi’ ödülüne layık görüldü. Uluslararası alanda önem arz eden bu ödül, KT Portföy’ün varlık yönetimi alanındaki stratejilerinin ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaların doğruluğunu teyit etti.

2021 yıl sonu itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk

Reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 140,8 milyar TL destek sağladı.

2021 yılında kullandırılan fon büyümesi yüzde 56 düzeyinde gerçekleşti.

Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 2,49 düzeyinde gerçekleşti.

Yıl boyunca yüzde 148,9 yabancı para kullandırılan fon büyümesiyle yatırımlar ve dış ticaret finanse edildi.

Yıllık toplanan fon büyümesi yüzde 74 oranında gerçekleşerek toplamda 212,1 milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana yüzde 71 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP’nin payı artırıldı.

Cari mevduatın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti.

Ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 27,12 düzeyinde gerçekleşti.

Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,05 seviyesine ulaştı.