Kuveyt Türk’ten kamu ihaleleri için öngörülü dijital danışmanlık hizmeti

Kuveyt Türk, bankacılık sektörü için geliştirdiği ‘Kamu İhaleleri Veri Analizi Hizmeti sayesinde müşterilerine, kamu ihale kurumlarının yayınladığı ihalelerle ilgili öngörülü dijital danışmanlık hizmeti sunuyor.

Teknoloji ve inovasyonu odağına alarak müşterilerinin işlerini kolaylaştıran Kuveyt Türk, kamu ihaleleri özelinde inovatif ve kullanıcı odaklı önemli bir yeniliği müşterilerinin hizmetine sundu. Yapılan açıklamaya göre Kuveyt Türk, bankacılık sektörü için geliştirdiği ‘Kamu İhaleleri Veri Analizi Hizmeti’ ile artık ihalelere katılacak firmalar için öngörülü dijital danışmanlık sağlıyor. Hizmet kapsamında, şube çalışanları, kamu ihale kurumunun yayınladığı ihalelere hızlı bir şekilde ulaşıyor ve müşterilerinin ilgilenebileceği kamu ihalelerini ve iş fırsatlarını erkenden tespit edebiliyor. Böylece, erken ve kapsamlı bilgiye sahip olan bankanın personeli, müşterilere ihaleler hakkında geniş bir yelpazede bilgi aktarımı gerçekleştirip işlerini kolaylaştıracak danışmanlık hizmeti sunabiliyor.

Kapsamlı çözümler ve raporlamalar tek sistem üzerinde sunuluyor

Banka, SaaS yazılım firması BankPro ile yaptığı iş birliği dahilinde kullandığı, bankacılık sektörü için geliştirilen yazılım hizmetiyle, kamu ihaleleri analiz ve istihbaratları, ihale duyuruları ve değişiklik bilgilendirmelerinin yanı sıra firmaların vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numaraları ile raporlanması gibi birçok çözüm sunuyor. İlgili şubenin bölgesini kapsayacak şekilde, firmaların ilgilenebileceği kamudaki iş fırsatları anlık olarak listelenebiliyor. İhaleye girebilecek firmalar, sistem tarafından tespit edilip vergi numarasıyla listelenirken, firmaya ait geçmiş ve güncel ihale verileri, devam eden işleri, ortak girişimleri, sözleşme detayları gibi verileri anlık olarak görüntüleme imkânı sağlanıyor.

“Bu hizmeti yerli ve milli yazılımımız olan BOA - Bankacılık Platformu üzerinden sunuyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Müşterilerimize sunduğumuz kamu ihaleleri veri analizi hizmeti ile Kamu İhale Kurumu’nun yayınladığı ihaleleri tek bir ekran üzerinde göstererek personelimize kolayca ihalelere ulaşım imkânı sağlayabiliyoruz. Ürün veri analizi yaparak, yayınlanan herhangi bir ihaleye girmeye istekli firmaları tespit edebiliyoruz. İhaleyi ve ihaleye istekli firmayı yerli ve milli yazılımımız olan BOA - Bankacılık Platformu üzerinden personelimize sunuyoruz. Böylece, firmanın önceki işlerine göre sistem tarafından belirlenen iş fırsatları gerçek zamanlı listeleniyor, günlük olarak şube müdürü tarafından müşterilere raporlanıyor ve bu müşterilerimize ciddi bir kolaylık sağlıyor” dedi.

Bankanın teminat mektubu taleplerine önceden cevap verebilecek potansiyelinin olduğunu ifade eden Abdurrahman Delipoyraz, “Banka olarak dijital başvuru ile sektörde en hızlı talep karşılayan kurumlardan biri konumundayız. Bunun yanında birçok entegrasyon ve geliştirme ile benzersiz müşteri deneyimi yaşatmayı ve onların işin her anlamda kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Kamu ihaleleri veri analizi hizmetiyle de bu alanda büyük bir kolaylık sağlıyoruz” diye konuştu.

İhaleye katılacak firmalarla kritik birçok bilgi aynı anda listeleniyor

Detaylı bilgilerin sunulduğu kamu ihale veri analizi hizmetiyle, firmanın elindeki aktif kamu iş toplam tutarı ve vade değerlendirmeleri, kurum bazında aldığı işlerin indirim oranları analizi, elindeki işler, tutarları ve sözleşme süreleri görsel olarak anlık listeleniyor. Ayrıca firmanın önceki işlerine göre sistem tarafından belirlenen iş fırsatları gerçek zamanlı listeleniyor ve günlük olarak şube müdürü tarafından müşterilere raporlanıyor.