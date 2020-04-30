Kuveyt Türk’ten KAÇUV’un Umutlu Kutular projesine destek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke olarak yaşadığımız bu zorlu süreçte Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile Türkiye’nin öncü finans kuruluşu Kuveyt Türk’ten anlamlı bir iş birliği geldi. İş birliği kapsamında Kuveyt Türk, kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklar ve aileleri için hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak “Umutlu Kutular”ı hazırladı. Her yıl 23 Nisan haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) hayata geçirdiği projelere katkı veren Kuveyt Türk, bu yıl da Umutlu Kutular projesine destek vererek yaptığı bağışla ailelerin 3 aylık ihtiyacını karşılıyor. Bu kutularla kanser hastalığı ve bulaşıcı hastalık ile mücadele eden çocukların maske, dezenfektan, eldiven, sabun gibi hijyen ihtiyaçları gideriliyor.

KAÇUV II. Aile Evi hizmete girdi

Kuveyt Türk, 2013 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na destek kampanyaları düzenliyor. Son sekiz yıldaki toplam bağış miktarı 2 milyon 900 bin TL’yi aştı. Bağışlarla yapılan KAÇUV II. Aile Evi, 22 Ocak 2020 tarihinde hizmete açıldı. KAÇUV Aile Evi, çocuklarının kanser tedavisi için Anadolu’dan İstanbul’a gelen ve barınma sorunu yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veriyor.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı Hakkında

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakfın temel amacı maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamaktır. Ayrıca kanser ile mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamının yaratılması vakfın öncelikli hedefleri arasında yer alır.