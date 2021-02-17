Kuveyt Türk’ten ekonomiye 79 milyar TL finansman desteği

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 32 yıldır müşterilerine başarıyla hizmet veren Kuveyt Türk, 2020 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kuveyt Türk, 2020 yılında kârlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdürmenin yanı sıra net kârını bir önceki yıla göre %26.2 oranında artırarak 1.4 milyar TL seviyesine yükseltti. Toplanan fon büyüklüğü ise 2019 yılına kıyasla %42.9 oranında artışla 122.2 milyar TL’ye ulaşan Kuveyt Türk’ün kullandırdığı fon büyüklüğü ise %36.5 oranında artışla 79 milyar TL’ye yükseldi. Özvarlıklarını 8 milyar TL’ye, aktif büyüklüğünü ise 152 milyar TL’ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10. sıraya yükselirken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“Sektörün dijital dönüşüm sürecine ivme kazandırdık”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “2020 yılı, salgınla ilişkili gelişmeler neticesinde makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediği bir yıl oldu. Salgının etkisinde geçen 2020 yılı boyunca ana odağımızı müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Çözüm odaklı teknolojik altyapımızla dijital kanallar üzerinden müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde gidermeyi başardık. Güçlü sermaye yapımız ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla birlikte hissedarlarımızın birikimlerine değer katan atılımlarımıza hız kesmeden yolumuza devam ettik” dedi.

“Reel ekonomiye desteklerimiz artarak devam etti”

Reel ekonomiye destek olmak ve bireylerin finansmana ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde konut, araç ve ihtiyaç finansman oranlarında indirime gittiklerini hatırlatan Ufuk Uyan, “Ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla Emlak Konut GYO ile işbirliğine giderek anlaşmalı projelerde geçerli olan ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasına dâhil olduk. Bu hususta, müşterilerimize ayrıca yüzde 10 indirim ve ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 180 aya varan vade imkânından yararlanma imkânı sunduk. Bu kampanyayla inşaat sektörüne ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağladık. Buna ilave olarak, salgından etkilenen ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na iştirak ederek ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyon TL bağışta bulunduk” dedi.

“Finansman kullandırım hacmimizi artıracağız”

Salgınla mücadele sürecinde, mali teşvikler ve ekonomik aktivitenin sürdürülebilirliği noktasında bankacılık sektörünün de önemli bir rol üstlendiğini belirten Ufuk Uyan, “Bankaların salgınla mücadele döneminde kullandırdığı fonlar, salgından etkilenen bireylerin ve sektörlerin nakit akışlarındaki aksamaların önüne önemli ölçüde geçti. 2020 yılında reel sektöre verdiğimiz desteği bu yıl da sürdüreceğiz. 2021 yılında kullandırılan finansmanda yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme ön görüyoruz. Özellikle yabancı para kaynağımızı efektif bir şekilde reel sektöre kazandırmak adına dış ticaret müşterilerimize yönelik ürün ve hizmetlerimize ağırlık vermeyi sürdüreceğiz. Ayrıca 2021 yılının, başta tarım, turizm ve enerji sektörleri olmak üzere finansman tarafında sektörel çeşitliliği önceliklendireceğimiz bir dönem olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Alacağım Güvende Sistemi

“Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimize 2020’de bir yenisini daha ekledik” diyen Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, reel ekonomiye katkı sağlamak ve müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla “Alacağım Güvende Sistemi”ni hayata geçirdiklerini söyledi. Bu sistem sayesinde, Kuveyt Türk müşterisi olsun veya olmasın araç ve konut alım-satımı yapmak isteyen herkes işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirebiliyor.

“Ebeveynleri çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz”

Ülkemizin geleceği olan çocuklar için 2020’de Dijital Kâşif ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten Ufuk Uyan, “Dijital Kâşif Katılma Hesabı, Dijital Kâşif Kart ve Dijital Kâşif Mobil Uygulamadan oluşan Dijital Kâşif ürünümüzle çocuklar, hem harcamalarını kontrol ederek gelecekleri için tasarruf yapabiliyor hem de bilinçli birer tüketici olma yolunda finansal okuryazarlık seviyelerini artırabiliyor. Dijital Kâşif ürünlerimizle, çocukları bilinçli tüketime, ebeveynleri de çocuklarının geleceğini güvence altına almaya davet ediyoruz” dedi.

Kuveyt Türk'ün dijital asistanı Selim görev başında

Değişen müşteri beklentilerini ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda öncü adımlar attıklarını da belirten Uyan, Kuveyt Türk’ün 2020 yılında müşterilerine sunduğu yeni dijital asistan Selim ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Kuveyt Türk web sitesinde, internet şubede ve mobil şubede müşterilerimize hizmet vermek için görevine başlayan dijital asistanımız Selim, müşterilerimizin sorularını yanıtlama, finansal hesaplamalar yapma ve ilgili menülere yönlendirme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor. Dijital asistanımız Selim’in daha donanımlı olması için yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.”

Neova Sigorta yüzde 100 Kuveyt Türk iştiraki oldu

Neova Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili de bilgi veren Ufuk Uyan, “Kuveyt Türk, yüzde 7 oranında hisseyle ortağı olduğu Türkiye’nin ilk tekafül (faizsiz sigortacılık) şirketi olan Neova Sigorta’nın 2020 faaliyet döneminde yüzde 93’lük hissesini devralarak şirketin yeni sahibi oldu. Hayat dışı tekafül sektöründeki öncü pozisyonunu sürdüren Neova Sigorta, Kuveyt Türk’ün %100 iştiraki olarak müşterilerine yönelik yeni ürün ve hizmetleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

“Biyo-inovasyon yaklaşımıyla tasarlanan Innhouse merkezini açtık”

Kuveyt Türk’ün 2020 faaliyet döneminde farklı, özgün ve fonksiyonel mimari tasarımıyla öne çıkan bir inovasyon merkezini hizmete açtığını belirten Uyan, “Innhouse adını verdiğimiz bu merkezde, müşteri deneyimini önceleyen, çalışma standartlarını yükselten ve geleceğin finans sektörünü şekillendiren yenilikçi fikir ve projeler üretmeyi hedefliyoruz. Biyo-inovasyon yaklaşımıyla tasarlanan Innhouse’da müşteri deneyimi ve tasarım odaklı düşünme çalıştaylarına ek olarak, finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm konularında yapılacak çalışmaları ön planda tutuyoruz” dedi.

“Kuveyt Türk ‘Avrupa’nın En İyi İşverenleri’ listesine girdi”

Kuveyt Türk’ün, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2020’de de iki dalda birden ödüle layık görüldüğüne değinen Uyan, şunları söyledi:

“2020’de ‘5000+ Çalışan Sayısı’ kategorisinde üçüncü kez ‘Türkiye’nin En İyi İşvereni’ seçilmekle kalmayıp ‘Finansın En İyisi’ sektör özel ödülünün de üst üste üçüncü kez sahibi olduk. Aynı kuruluş tarafından düzenlenen “Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020” listesine de girmeye hak kazanarak Türkiye’den bu listeye giren ilk finans kuruluşu, Avrupa'da da faizsiz finans alanında listeye giren ilk banka olma başarısını gösterdik. Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan teknoloji şirketi Architecht’in de ‘50-250 Çalışan Sayısı’ kategorisinde en iyi işverenler listesine girmesinden de mutluluk duyduk.”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Güçlü sermaye ve likidite yapımız, yüksek aktif kalitemiz, dinamik kurumsal yönetim anlayışımız, sürekli gelişime odaklı müşteri hizmet modelimiz, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımız, hızlandırdığımız dijital dönüşüm ve inovasyon çalışmalarımız ve yurt dışı açılımımızla önümüzdeki dönemde de Türkiye’de katılım finans sektörünün öncü kuruluşu olmayı sürdüreceğiz” ifadesiyle açıklamasını sona erdirdi.