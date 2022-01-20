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Kuveyt Türk’ten çiftçilere 500 milyon TL’lik finansman desteği

Koronavirüs salgını sürecinde müşterilerine ve gerçek ihtiyaç sahiplerine destekte bulunan Kuveyt Türk, bu sefer çiftçiler için 500 milyon TL büyüklüğünde finansman paketi hazırladı. 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nde başlatılan ve Haziran ayı sonuna kadar devam edecek olan “Çiftçiye Destek Paketi” kapsamında yüzde 0,79’dan başlayan kâr oranıyla her bir çiftçiye 250.000 TL’ye kadar masrafsız finansman desteği sunulacak.

Ekonomi 20.01.2022, 14:45
Kuveyt Türk’ten çiftçilere 500 milyon TL’lik finansman desteği

Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana destek paketleriyle reel ekonomiye, sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumsal konulara desteklerde bulunan Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk’ten bir önemli destek de çiftçilere geldi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında hazırladığı Çiftçiye Destek Paketini kamuoyuna açıklayan Kuveyt Türk, Haziran ayı sonuna çiftçilere 500 milyon TL limitli finansman desteği sağlayacak.

Finansman kullandırım ücreti yok

Kuveyt Türk, paket kapsamında yüzde 0,79’dan başlayan kâr oranıyla her bir çiftçiye 250.000 TL’ye kadar finansman desteğinde bulunacak. Finansman kullandırım ücretinin olmadığı Çiftçiye Destek Paketi kapsamında finansman kâr oranları bir yıla kadar yüzde 0,79, iki yıla kadar yüzde 0,84, üç yıla kadar yüzde 0,89 ve dört yıla kadar ise yüzde 0,94 şeklinde uygulanacak. Çiftçiler, 250.000 TL’yi aşan kısım için ise aynı finansman oranlarında yüzde 0,50 dosya masrafıyla finansman desteğinden yararlanabilecek. Çiftçiler kullandıkları finansmanın geri ödemesini yılda bir kez yapabilecek. Kampanya süresince Kuveyt Türk’ün çiftçilere özel ticari kredi kartı Tohum Kart sahiplerine ise yüzde 0,89 kâr oranı uygulanacak. Destek kapsamında müşteriler ayrıca ihtiyaçlarına göre Tohum Kart, TARSİM ve diğer sigorta imkânlarından yararlanabilecek.

“Bereketli topraklarımızı işleyen çiftçilerimizin yanındayız”

Tarımda kalkınmayı artırmak, istihdam oluşturmak ve katma değer sağlamak amacıyla her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirten Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Memleketimizin bereketli topraklarının işlenmesi, koronavirüs salgını sürecinde yaşadığımız tecrübeler de gösterdik ki, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından büyük önem arz ediyor. Hayata geçirdiğimiz Çiftçiye Destek Paketi kapsamında çiftçilerimiz çok uygun kâr oranlarıyla faizsiz finansmana ulaşabiliyor. Ödemeleri yılda bir kez yapma imkânı da sağlayarak bu zorlu süreçte çiftçilerimizin yanında yer alıyoruz. Destek paketinin yanı sıra özel ticari kredi kartımız Tohum Kart ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide harcamalarını finanse ediyor, ödemelerini ise hasat dönemine kadar erteliyoruz. Çiftçilerimiz şubelerimizden TARSİM yaptırabiliyor, Tohum Kart ile 12 aya kadar ödemeyi erteleme avantajından yararlanabiliyor” dedi.

Tarım POS kullanan tarım bayilerin, müşterilerinin akaryakıt, gübre, tohum, zirai ilaç ve yem gibi çeşitli tarımsal girdi ihtiyaçları için normal tahsilat yapabilecekleri belirten Ufuk Uyan, bayilerin ayrıca Kuveyt Türk Tohum Kartı olan müşterilerine vade farksız veya indirimli alışveriş yapma fırsatı da sunduğu kaydetti.

Tarım Tedarikçi Finansmanı

Kuveyt Türk Genel Müdür Uyan, “Tarım makine ve ekipman alımlarında kendi bünyemizde yaptığımız leasingle çiftçilerimiz KDV avantajından faydalanabiliyor. Yeni ve etkin bir yöntem olarak geliştirdiğimiz Tarım Tedarikçi Finansmanı ürünümüz sayesinde ise tedarikçi konumunda olan çiftçilerimiz, sattıkları ürünlerin bedelini vadeyi beklemeden peşin olarak hemen alabiliyor. Bu sistemde alıcı firmalar, ödemelerinde esneklik kazanıp etkin satın alma yöntemiyle kesintisiz tedarikte bulunabiliyor” diye konuştu.

“Çiftçilerimizi birlikte yol almaya davet ediyoruz”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile yaptıkları anlaşmayla çiftçilere kredi niyet mektupları verebildiklerini kaydeden Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, “Bu işlemlere, esnek vade ve uygun finansman oranlarımızla aracılık edebiliyoruz. Ayrıca çiftçilerimize bitkisel üretim, arıcılık, süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, et ve yumurta tavukçuluğu, traktör alımı, tarım ekipmanı temini ve tarla alımı konularında finansman desteği de veriyoruz. Çiftçilerimizi, emek verdikleri ürünlerini sağlama almaları için Kuveyt Türk’le birlikte yol almaya davet ediyoruz” dedi.

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