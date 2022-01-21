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Kuveyt Türk’te ‘QR Kod ile Para Transferi’ dönemi başladı

Daha önce ‘QR Kod ile Para Çekme’ ve e-ticaret sitelerinde ‘QR Kod ile Ödeme Yapma’ hizmetlerini kullanıma sunan Kuveyt Türk, yeni başlattığı ‘QR Kod ile Para Transferi’ hizmetiyle müşterilerinin dijital ortamda para göndermesini ve almasını kolaylaştırdı.

Ekonomi 21.01.2022, 11:03 21.01.2022, 11:16
Kuveyt Türk’te ‘QR Kod ile Para Transferi’ dönemi başladı

Daha önce ‘QR Kod ile Para Çekme’ ve e-ticaret sitelerinde ‘QR Kod ile Ödeme Yapma’ hizmetlerini kullanıma sunan Kuveyt Türk, yeni başlattığı ‘QR Kod ile Para Transferi’ hizmetiyle müşterilerinin dijital ortamda para göndermesini ve almasını kolaylaştırdı.

Türkiye’nin önde gelen katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, müşterilerinin finansal işlemlerini kolaylaştıran bir yeniliği daha hayata geçirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre daha önce başlatılan ATM’den “QR Kod ile Para Çekme” ve e-ticaret sitelerinde “QR Kod ile Ödeme Yapma” hizmetlerine ek olarak, bu sefer de “QR Kod ile Para Transferi” uygulaması müşterilerin kullanımına sunuldu.

Yeni QR kod hizmetiyle müşteriler, hem QR kod ile ödemeyi destekleyen alışveriş sitelerinde para transferlerini ücretsiz gerçekleştirebiliyor, hem de Kuveyt Türk Mobil üzerinden oluşturdukları QR kodu başkalarıyla paylaşarak ödeme alabiliyor.

“Müşterilerimiz QR kod ile hem para gönderebiliyor hem de alabiliyor”

Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, “Gelişen teknoloji ve değişen müşteri davranışları ekseninde, hemen her sektörde olduğu gibi bankacılık ve finans alanında da ciddi değişimler yaşanıyor. Kuveyt Türk olarak biz de müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla yenilikçi ürün ve hizmetleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak adına daha önce QR Kod ile Para Çekme ve e-ticaret sitelerinde QR Kod ile Ödeme Yapma hizmetini müşterilerimizin hizmetine sunmuştuk. Hayata geçirdiğimiz QR Kod ile Para Transferi hizmetimiz sayesinde de artık müşterilerimiz, Kuveyt Türk Mobil üzerinden hem QR kod ile ücretsiz şekilde para transferi gerçekleştirebiliyor hem de oluşturdukları QR kod ile kendilerine para transferi yapılmasını sağlayabiliyor. Güçlü teknolojik altyapımızla müşterilerimizin finansal işlemlerini daha da kolaylaştırmak ve müşteri deneyimini artırmak için yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

QR kod ile para transferi yapmak oldukça pratik

Açıklamaya göre bireysel ve tüzel tüm müşteriler, QR Kod ile Para Transferi işlemlerini Kuveyt Türk Mobil üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Para transferini QR kod ile yapmak için Kuveyt Türk Mobil’e giriş yaptıktan sonra “QR Kod İşlemleri” menüsü altındaki “Ödeme/Para Transferi Yap” sekmesinden QR Kodu Okut butonuna basıldığında telefonun kamerası açılıyor. QR kod telefonun kamerasına gösterildiğinde IBAN bilgisi otomatik olarak doluyor. Tutar, ödeme türü, açıklama gibi alanları doldurduktan sonra müşteriler QR kodla para transferini gerçekleştirmiş oluyor. QR Kod ile Para Transferi almak için ise yine Kuveyt Türk Mobil’den “QR Kodu İşlemleri” menüsü altındaki “Para Transferi Al” sekmesindeki yönergeler takip edilerek gerekli bilgiler girildiğinde QR kod oluşturulabiliyor. Müşteriler, para gönderecek kişiyle QR kodu paylaşarak kendilerine para transferi yapılmasını sağlayabiliyor. QR kod ile yapılacak para transferi işlemlerinde havale ve FAST limitlerinin geçerli olacağı belirtildi.

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