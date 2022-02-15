Kuveyt Türk ve Masfen Enerji GES için iş birliğine gitti

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk ile enerji sektörünün önde gelen firmalarından Masfen Enerji arasında, enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulan güneş enerji santrali projelerinde yatırımcıların finansmana kolay ulaşmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artırarak sürdüren Kuveyt Türk, enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Banka, son olarak Türkiye’de ve yurt dışında toplam 102,4 MW büyüklüğünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) proje yatırımı bulunan Masfen Enerji ile Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali alanında iş birliğine gittiğini duyurdu.

İş birliği protokolünü, Antalya’da düzenlenen bir törenle, Kuveyt Türk Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk ve Masfen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songur imzaladı. GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin enerji üretimine katkı sunulacak. İş birliği kapsamında GES kurulumu için finansman talebi olan müşteriler, enerji şirketi tarafından bankaya yönlendirilecek. Enerji çeşitliliği artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulacak GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara banka tarafından uygun koşullarda finansman desteğinde bulunulacak.

“Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğimizi artırıyoruz”

Kuveyt Türk Antalya Bölge Müdürü Abdullah Öztürk, iş birliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Banka olarak, hem gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak hem de çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına büyük önem atfediyoruz. Bu sebeple, çevre dostu ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisinden yararlanmak isteyen firmalara uygun finansman çözümleriyle katkı sunuyoruz. Türkiye’nin bu konudaki öncü şirketlerinden Masfen Enerji ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin önemli bir talebe yanıt vereceğine, yenilenebilir enerji alanında hem Antalya’ya hem de ülkemize katkı sunacağına inanıyoruz. Bununla birlikte, GES projelerinin enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için çok büyük bir fırsat barındırdığını görüyoruz. Yeşil enerji uygulamalarının yaygınlaşması, bir yandan sanayicilerimizin ve iş dünyamızın enerji maliyetlerinin düşürülmesine, diğer yandan da ülkemiz cari açığının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarından ve yaptığımız iş birliğinden dolayı enerji şirketine teşekkürlerimi sunuyor, sektördeki yatırım ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Temiz, verimli ve güvenli enerji için GES çok değerli”

Masfen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Songur şöyle konuştu: “GES projeleri ile daha verimli, temiz ve çevreci enerji üretimi sağlarken, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sunmaya devam ediyoruz. GES projelerini hazırladığımız yatırımcılar, artık banka ile imzaladığımız iş birliği protokolü sayesinde hem uygun finansmana kolayca ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatırımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda bulunabilecek. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada çok daha ön plana çıkacak GES projeleri özelinde imzaladığımız anlaşma için Kuveyt Türk ailesine teşekkürlerimi sunuyorum.”