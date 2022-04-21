Kuveyt Türk ve Enerjicell’den Çatı GES için iş birliği

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından Kuveyt Türk ile Turkcell’in iştiraki olan Enerjicell arasında, enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulan güneş enerji santrali projelerinde yatırımcıların finansmana kolay ve uygun koşullarda ulaşmasını sağlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman desteğini artıran Kuveyt Türk, bu doğrultuda Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iş birliği protokolleri imzalamaya devam ediyor. Banka, son olarak Türkiye’nin köklü teknoloji şirketlerinden biri olan Turkcell’in iştiraki olan Enerjicell ile Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) alanında iş birliğine gitti.

İş birliği protokolü, düzenlenen bir törenle, Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ve Enerjicell Genel Müdürü Erkin Kılınç tarafından imzaladı. GES projelerine finansman desteği sağlanmasına yönelik imzalanan protokolle, hem yatırımcılar finansmana daha kolay ulaşabilecek hem de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin enerji üretimine katkı sunulacak. GES kurulumu için finansman kullanmak isteyen firmalar, yapılan iş birliği kapsamında Enerjicell tarafından Kuveyt Türk’e yönlendirilecek. Banka da enerji çeşitliliğini artırmak, enerji arzını sürdürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı sağlamak amaçlı kurulacak GES’ler için gerekli koşulları sağlayan firmalara uygun koşullarda finansman desteğinde bulunacak.

“2022 sonunda yenilenebilir enerjiye desteğimiz 2.5 milyar TL’yi bulacak”

Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı azaltabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Banka olarak uygun finansman koşullarıyla, yenilenebilir enerji kaynakları arasından öne çıkan güneş enerjisinden faydalanmak isteyen firmaların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Çatı GES finansmanı kapsamında 2021 yılında 90 Megawatt (MW) enerji üretim kapasitesi için 400 milyon TL, bu yıl ise Mart sonu itibarıyla 75 MW için yaklaşık 700 milyon TL tutarında katkı sağladık. 2022 yıl sonunda toplam 250 MW’lık enerji üretim kapasitesine yaklaşık 2,5 milyar TL’lik fon ödemesi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Enerjicell ile güneş enerjisinden faydalanmak isteyen firmaların yanında olacağız”

Son dönemde değişen yönetmelikler ve artan teşviklerle devletin yenilenebilir enerji yatırımlarını kolaylaştırdığını belirten Delipoyraz, “Yenilenebilir enerji alanında yapılan her yeni yatırım, enerji çeşitliliğini artırarak cari açığın kapanmasına pozitif katkı sunuyor ve temiz enerji üretiminin artmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyor. Yeşil ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren veya göstermek isteyen firmalara uygun koşullarda finansman desteği vererek biz de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu desteğimizi daha da artırmak için yeni iş birliklerine gidiyoruz. Şirket ile yaptığımız iş birliği, yeşil ve yenilenebilir enerji alanında finansman ihtiyacı olan müşterilerimize, finansmana ulaşma sürecinde önemli avantajlar sağlayacak. Ayrıca, proje kapsamındaki ödemeler ile toplanan fonlar, sürdürülebilir sukuk ihracına da kanalize edilebilecek. Proje dahilinde, ticarethane ve sanayi kuruluşlarının yanı sıra ilerleyen dönemde bireysel tüketici ve çiftçilerin faydalanabileceği bir sistem olması da ilginin her geçen yıl daha da artmasını sağlıyor. Bu vesileyle, yenilenebilir enerjiye yönelik çalışmalarından ve yaptığımız iş birliğinden dolayı şirkete teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Şirket olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendiriyor ve yatırımlarımızı arttırıyoruz”

Düzenlenen imza töreninde konuyla ilgili görüşlerini aktaran Enerjicell Genel Müdürü Erkin Kılınç, “Sadece yenilenebilir enerji tüketen değil aynı zamanda yenilenebilir enerji üreten bir şirket olma misyonu çerçevesinde, geçen yaz İzmir’de Karadağ Rüzgar Enerji Santrali (RES) satın alımını gerçekleştirdik. Mevcut kurulu kapasitesi 18 MW olan Karadağ RES, yılda 67,5 milyon kWh enerji üretimiyle yaklaşık 2 bin 500 baz istasyonunun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde bulunuyor. Karadağ RES için planlanan kapasite artırımı ve güneş santrallerinin de katkısıyla grup içerisinde yenilenebilir enerji üretiminin 87,5 milyon kWh’a çıkacağını öngörüyoruz. Yeni yatırımlarımızın faaliyete geçmesiyle birlikte şirket olarak yılda 40 bin ton sera gazı emisyonunu engelleyerek, 3 bin 250 baz istasyonunun enerji ihtiyacını kendi üretim tesislerinden karşılayacağız. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Turkcell’i 2030’a kadar enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ve 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmış noktaya getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“Yenilenebilir enerji deneyimini müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz”

İnşa ettiği güneş enerji projeleri sayesinde kazandığı tecrübelerle şirketlerinin, bu deneyimi sahaya taşıyarak, müşterilerine farklı finansman paketlerinin olduğu çözümler getirmek için de çalıştığını aktaran Kılınç, “Artan elektrik maliyetlerinden kurtulmanın ve ülke olarak enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmanın en kolay yolu uygun tüketim noktalarında yenilenebilir üretime yönelmek olduğunu düşünüyoruz. Mevcut kaynaklar içerisinde en ucuz elektrik üretim metodu güneş olarak ön plana çıkmaktadır. Konusunda uzman danışman ortağımız Stiga Enerji Danışmanlık ile proje onay sürecinde müşterilerimize hiçbir zorluk yaşatmadan anahtar teslim hizmet veriyoruz. Amacımız müşterilerimizin bu ucuz ve sınırsız kaynağa erişimini Turkcell kalitesi ve yüksek müşteri memnuniyeti ile sağlamaktır. Banka ile yaptığımız bu iş birliği, yatırım geri dönüş süreleri hali hazırda düşük olan güneş enerjisi projelerini daha da ulaşılabilir kılacaktır. Uçtan uca proje kurulumu ve finansmanı sağlanarak müşteriler, kolay bir şekilde güneş projelerine erişebilecekler. Çok yakında bu konuyla alakalı detaylı bir lansman gerçekleştireceğiz” diye konuştu.