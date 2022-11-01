Kuveyt Türk ve DAİB ihracatçı firmalar için iş birliğine gitti

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, ülkemizin cari dengesine katkı sunan ihracatçı firmalar için avantajlı çözümler sunmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında ihracatın finansmanına yönelik fon kullandırım tutarını %67 artarak 1 milyar 14 milyon USD seviyesine yükselten Kuveyt Türk, Doğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çatı kuruluşu Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile iş birliğine giderek ihracatın desteklenmesine yönelik protokol imzaladı.

DAİB yönetim merkezinde gerçekleşen iş birliği imza törenine Kuveyt Türk Trabzon Bölge Müdürü Hayati Toslu, Yakutiye Şube Müdürü Cüneyt Çalık ve Kuveyt Türk Dış Ticaret Pazarlama Müdürü Ercan Özcan ile DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar katıldı.

Yapılan iş birliği kapsamında Kuveyt Türk, DAİB üyesi ihracatçı firmalara, uygun kâr oranlarında finansman kullandırımı, özel indirimli dış ticaret komisyon paketleri, avantajlı kur marjı gibi birçok fırsat sunacak. DAİB’e üyesi ihracatçılar, Kuveyt Türk Mobil ve internet şube üzerinden havale, EFT ve FAST işlemlerini ücretsiz ve komisyonsuz şekilde yapabilecek.

DAİB üyesi firmaların, ihracat bedelini Kuveyt Türk'teki hesaplarına yatırması şartıyla yabancı para cinsi finansman kullanımında indirim uygulanacak. TL kredilerde ise firmalara uygun kâr marjıyla işletme finansmanı kullanma imkânı sunulacak. Ayrıca üyelere, işletme sermayelerinin finansmanı için Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi kullanımında öncelik tanınacak.

DAİB üyesi ihracatçılara sunulan hizmet ve çözümlerle ilgili detaylı bilgiye Kuveyt Türk’ün web sitesinden ulaşılabiliyor.