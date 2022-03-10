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Kuveyt Türk, ürün ve hizmetleriyle Konya Tarım Fuarı’nda

Kuveyt Türk, Konya 18. Uluslararası Tarım Fuarı’nda KOBİ’lere, şahıs firmalarına ve çiftçilere yönelik hizmetleri tanıtırken, fuar ile birlikte katılım finans alanında bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçiler için uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini de başlattı.

Ekonomi 10.03.2022, 09:43
Kuveyt Türk, ürün ve hizmetleriyle Konya Tarım Fuarı’nda

Kuveyt Türk, Konya 18. Uluslararası Tarım Fuarı’nda KOBİ’lere, şahıs firmalarına ve çiftçilere yönelik hizmetleri tanıtırken, fuar ile birlikte katılım finans alanında bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçiler için uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini de başlattı.

Kuveyt Türk, salgın nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı fuarları arasında gösterilen, bu sene 18.’si düzenlenen Konya Tarım Fuarı’nda KOBİ’lere, şahıs firmalarına ve çiftçilere yönelik hizmetleri tanıtmak amacıyla katılım sağlıyor. Kuveyt Türk, tarım fuarında öncelik verdiği ürünlerin başında gelen ‘Tohum Kart’ ile müşterilerine, anlaşmalı üye işyerlerinde vade farksız alışveriş imkanı sunarken, anlaşma bulunmayan işyerlerinde de uygun vade farkı oranlarıyla kartın kullanılabilmesini sağlıyor. Tohum Kart’la çitçiler, tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duydukları mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum ve fide alımlarını kolayca karşılarken ödemeleri hasat döneminde yapabiliyor. Ayrıca Tohum Kart’tan kart ücreti alınmıyor.

Kendi bünyesinde leasing yapıyor

Kuveyt Türk’ün, fuarda tanıttığı tarım sektörüne yönelik diğer bir hizmet ise Tarım Leasing. KOBİ ve çiftçiler makine ekipman alımlarında, Kuveyt Türk’ün kendi bünyesinde yaptığı leasing ile belirli ürünlerde KDV avantajından faydalanabiliyor. Fuar döneminde gerçekleşen leasing işlemlerinde çiftçilere uygun kar oranları sunan Kuveyt Türk, tüm tarım finansmanlarında olduğu gibi leasing işlemlerinde de hasatta ödeme imkanıyla çiftçilerin yanında yer alıyor.

Çiftçi ve şahıs firmaları uzaktan müşteri olabilecek

Uzaktan görüntülü görüşmeyle müşteri olma hizmetini hayata geçiren ilk kurumlardan biri olan Kuveyt Türk, Konya Tarım Fuarı ile birlikte katılım finans alanında bir ilki gerçekleştirerek şahıs firmaları ve çiftçiler için uzaktan görüntülü görüşmeyle hesap açma hizmetini devreye aldı. Kuveyt Türk standını ziyaret edenler, kısa sürede uzaktan görüşmeyle hesap açılışı yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte tarladaki ya da ofisindeki işinin başından ayrılmadan çiftçiler ve şahıs firma sahipleri birkaç dakikada uzaktan hesap açabilme imkanı buluyor. Görüntülü görüşmeyle hesap açan şahıs firmaları ve çiftçiler, ilk 500 TL’lik banka kartı harcamalarına 100 TL iade alıyor.

“Tarım sektörüne finansman desteğinde bulunmanın ötesinde bir misyonla yaklaşıyoruz”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrrahman Delipoyraz, “Korona virüs salgını, memleketimizin bereketli topraklarının çiftçilerimiz tarafından verimli şekilde işlenmesinin, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarımda kalkınmayı artırmak, istihdama katkı sağlamak ve katma değer oluşturmak amacıyla ürün ve hizmetlerimizle her zaman çiftçilerin yanında yer alıyoruz. Tarımın, Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunun farkındayız. Tarım sektörüne ve çiftçilerimize, finansman desteğinde bulunmanın çok daha ötesinde özel bir misyonla destek olmak istiyoruz. Çünkü tarım sektörü ülkemizin olmazsa olmazı. Katılım bankacılığının, faizsiz finans sisteminin tarım sektörüne yoğunlaşarak çiftçilerimizin yanında olması gerektiğini düşünerek ilerliyoruz. Konya Tarım Fuarı’na her yönüyle çok iyi hazırlandık. Leasing ve makine satışı tarafında özel anlaşmalar yaptık. Hasatta ödemeli sistemler getirdik. Çok faydalı iyi işbirlikleri yaptık. Ülkemizin önemli makine satıcılarıyla daha önce yaptığımız iş birliğimizin burada karşılığını gördük” dedi.

“Çiftçilerimize, kendi nakit akışlarına uygun çözümlerle yardımcı oluyoruz”

Çiftçilere ve şahıs firmalarına yönelik uzaktan hesap açılışlarının fuarla birlikte başladığını belirten Abdurrahman Delipoyraz, “Çiftçilerimize görüntülü görüşmeyle uzaktan hesap açılışı hizmetinin ilk uygulamalarını burada çiftçilerimizle birlikte deneyimliyoruz. Standın içerisinde pek çok müşterimiz uzaktan hesap açılışı yapıyor. Uzaktan hesap açılmasıyla beraber daha sonra uzaktan kredi tahsisini de inşallah birkaç ay içerisinde devreye alacağız. Çiftçilerimize, kendi nakit akışlarına uygun çözümlerle yardımcı olmaya çalışacağız. Bunu da mümkün olduğunca finansman maliyetlerini makul tutarak yapmayı planlıyoruz. Çünkü anlaşmalı üye işyerlerinde bir değer önerisi geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz değer önerisinde, bazen hiçbir finansman maliyeti ödemeden çiftçilerimize uzun vadeli fonlamalar, maliyetlerini aşağıya çektirici fonlamalar yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu sektörde varız demek istiyoruz”

Stantta en pratik çözüm ürünleri olan ‘Tohum Kart’a, uzaktan hesap açılışına ve Tarım Leasing’e yoğunlaştıklarını anlatan Genel Müdür Yardımcısı Delipoyraz, “Konya, lisanslı depoculuğun en yaygın olduğu illerimizin başında geliyor. Çiftçilerimizin ve yatırımcıların sahip oldukları Elektronik Ürün Senetlerini teminata kabul ederek yine hasat dönemine uygun ödeme planları ile finansman imkanı sağlıyoruz. Ayrıca Kendinden Teminatlı ELÜS Finansmanı ile de tarım sektörünü desteklemeye devam ediyoruz. Elektronik ürün senetlerinde yeni bir pazar hacmimiz var. Standımızda müşterilerimize ELÜS imkanlarından bahsediyoruz. Kuveyt Türk’ün tarım sektöründe de bir gayreti, çözüm ortağı olduğunu ve bunu çiftçiyi üzmeden, sıkıntı oluşturmadan nasıl yapılacağının çözümlerinin peşinde olduğunu göstermek istiyoruz. Bu sektörde varız demek istiyoruz. Bunun için fuardayız. Bu sektörün banka kanadında önemli bir destekçisi, temsilcisi olmak istiyoruz” diye konuştu.

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