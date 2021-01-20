Kuveyt Türk online finansta uçtan uca müşteri deneyimine hazırlanıyor

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, tüzel müşterilerinin şubeye gitmeden finansman desteğinden faydalanabilecekleri yeni Online Finans hizmetini, 2021’in ilk çeyreğinde tüm tüzel müşterilerinin kullanımına sunmayı hedefliyor. Yeni sistemle birlikte Kuveyt Türk’ün tüzel müşterileri, internet şube üzerinden diledikleri her an uygun vade ve kâr oranlarıyla online nakdi finansman kullanabilecek. Bu sayede tüzel müşteriler, hem şubeye gitmeden istedikleri zaman finansman taleplerini internet şubeden girebilecek ve takip edebilecek, hem de ıslak imza yerine mobil onayı tercih edebilecek. Müşteriler, yeni sistemde sürece dâhil edilen OCR (Optical Character Recognition - Optik Karakter Tanıma) teknolojileri ve e-fatura çözümleri sayesinde çok daha hızlı bir şekilde finansman kullanabilecek.

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Dijitalde ilk murabaha sürecini müşterilerimize 2016 yılında sunmuştuk. Müşterilerimiz, Online Finans adını verdiğimiz hizmetimizi, 2016’dan bu yana internet şubeden gerçekleştirebiliyor. Online Finans hizmetimizi, hem fon kullandırım süreçlerimizi uçtan uca dijitalde müşterilerimize sunmak hem de şube süreçlerimizde otomasyon ve verimliliği arttırmak amacıyla başlatmıştık. Beş yıla yaklaşan bir tecrübenin ardından sürecimizi deneyim ve verimlilik odaklı olarak yeniden tasarladık. Özellikle karar verme ve kontrol adımlarımızda istatistiksel verilerden yararlandık. Islak imza yerine mobil onay ile OCR teknolojileri ve e-fatura çözümlerimizi yeni Online Finans sürecimize dâhil ettik. Sadece dijital kanallarımızda değil, şube süreçlerimizde de müşterilerimiz için bazı yenilikler getirdik. Yeni sistemin getirdiği hızlı finansman girişi, mobil onay, e-fatura vb. birçok yeniliği 2020 yılında şubelerimizde kullanmaya başlamıştık. İnternet şubemizde ise pilot uygulamalarımızın tamamlanmasının ardından 2021’in ilerleyen aylarında yeni Online Finansman hizmetimizi tüzel müşterilerimize sunacağız. Hedefimiz, sadece dijital kanaldan hizmet sunmak olmayıp mesai saatleri dışında da müşterilerimizin işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır” dedi.