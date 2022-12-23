Kuveyt Türk Online Finansman ile finansal işlemler uçtan uca dijitalde

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerine yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk yurt içi işletme finansmanı ve yurt içi taksitli ticari finansman gibi finansal işlemleri fiziki şubeye gitmeden dijital ortamda uçtan uca yapabilme imkânı sunan ‘yeni online finansman’ hizmetini müşterilerine sundu.

Online finansman hizmeti, tüzel müşterilerin finansal işlemlerini katılım finans ilkeleri doğrultusunda şubeye gitmeden dijital ortamda uçtan uca kolayca yapabileceği bir platform olması bakımından katılım finans alanında ilk olma özelliği taşıyor. Online finansman hizmeti sayesinde tüzel müşteriler, yurt içindeki finansman işlemlerini şubeye gitmeden “internet şube” üzerinden uçtan uca hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Kullanıcı dostu yönüyle öne çıkan uygulama müşterilere uygun kâr oranlarıyla maliyet avantajı sağlıyor. Finansman sürecini internet şubeden takip edebilen müşteriler, fiziki şubedeki finansman işlemleri ve operasyonel süreçler için zaman kaybetmiyor.

“2023 yılında Kuveyt Türk Mobil’de de başlatmayı hedefliyoruz”

Katılım finans prensipleri doğrultusunda müşterilerinin finansman ihtiyacını en hızlı ve zahmetsiz şekilde çözmeye devam ettiklerini vurgulayan Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Abdurrahman Delipoyraz, “Müşterilerimizin, değişen ve gelişen ekonomik koşullarda ortaya çıkan ihtiyaçlarını gözeterek katılım finans prensipleri doğrultusunda yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. 2025 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda ‘yeni online finansman strateji’ planımızı hazırladık. Bu alanda 2025’e kadar iç piyasa işlemlerimizin %75’inin ‘online kanallar’ üzerinden yapılmasını öngörüyoruz. Müşterilerimizin yenilikçi ve teknolojik hizmetlerimize gösterdiği yoğun ilgi bizi mutlu ediyor. Müşterilerimizi dinliyor, ihtiyaçlarını analiz ediyor ve yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, müşterilerimizin yurt içi finansman ihtiyacını şubeye gelmeden uçtan uca karşılayabildikleri yeni ‘online finansman’ hizmetimizi devreye aldık. Katılım finans alanında tüzel müşteriler için bir ilk olan bu hizmetimiz sayesinde, finansman işlemleri artık çok daha hızlı, zahmetsiz ve güvenilir bir şekilde ve minimum maliyetle yapılabiliyor. Şu an uçtan uca internet şube üzerinden yapılabilen online finansman hizmetini 2023 yılında Kuveyt Türk Mobil’de de başlatmayı hedefliyoruz. En iyi müşteri deneyimini sunmak amacıyla yeni ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Kuveyt Türk Online Finansman hizmetiyle ilgili detaylı bilgiye www.kuveytturk.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.