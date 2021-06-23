Kuveyt Türk MT finansta ikinci, tüm yetenek programlarında 10. oldu

Kariyerine katılım finans alanında başlamak isteyenlere sunduğu imkânlarla öne çıkan Kuveyt Türk’ün, gelecekteki yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan MT (Management Trainee) programı, Türkiye’nin önde gelen iş ilanı ve kariyer platformlarından Top Talent’in “Top100 Talent Program” yarışmasında bankacılık sektöründe ikinci, tüm yetenek programları arasında ise 10. sırada yer aldı. www.toptalent.co sitesi tarafından düzenlenen ve yılın en iyi yetenek programlarının seçildiği yarışmada, 23 bin 850 genç yetenek oy kullanarak 113 yetenek programı arasında seçim yaptı.

MT programıyla geleceğin yöneticileri yetiştiriliyor

Kuveyt Türk'ün MT programına, üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet tarihi üzerinden henüz bir sene geçen ve çok iyi derece İngilizce bilen adaylar başvuruda bulunabiliyor. MT programına dâhil olan çalışanlara, hem belli üniversitelerde ücretsiz yüksek lisans desteği veriliyor, hem de kariyer hedeflerine katkı sunan sınıf içi ve online eğitim imkanları sunuluyor. MT’lere, farklı birimleri deneyimlemeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için kurum içi rotasyon imkânı da sunuluyor. MT programını ilk kez 2007 yılında başlatan Kuveyt Türk, yönetici atamasında MT programına dâhil olanlara ağırlık veriyor. MT programını tamamlayarak kariyerinde hızla ilerleyen birçok çalışanını hem sahada hem de genel müdürlük birimlerinde yönetici olarak konumlandıran Kuveyt Türk, stratejiden inovasyona, bireysel pazarlamadan ticari pazarlamaya kadar müdür ve direktörlükleri MT’lere emanet ediyor.

“MT’lerimiz bankacılıkta ilkleri ortaya koyan projelere imza atıyor”

Kuveyt Türk Strateji, İK, Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “İnsan kaynakları süreçlerimizi ‘önce insan-önce çalışan’ prensibiyle yürütüyoruz. MT programımızı, kariyer yolculuğuna Kuveyt Türk’te başlamak isteyen gençlerimize yönelik 2007 yılında hayata geçirdik. MT programına dâhil olan çalışanlarımız, bankacılık sektöründe ilkleri ortaya koyan projelere imza atıyor ve Kuveyt Türk’ün geleceğini kendi kariyerleriyle birlikte şekillendirme fırsatı buluyor. MT programına bugüne kadar gösterdikleri teveccühten dolayı gençlerimize müteşekkiriz. Sürekli öğrenmenin ve kişisel gelişimin özgün insan kaynakları programlarıyla desteklendiği bir ortamda kariyerine sağlam bir başlangıç yapmak isteyen ve her gün “iyi ki” diyeceği bir işyerinde çalışmayı arzu eden tüm gençlerimizi, Kuveyt Türk MT programını yakından takip etmeye davet ediyoruz” dedi.