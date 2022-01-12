Kuveyt Türk, Fikrinn Platformu’nu hayata geçirdi

İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, üniversite öğrencilerinin, girişimcilerin ve müşterilerin fikirlerini ve deneyimlerini paylaşabilecekleri Fikrinn Platformu’nu hayata geçirdi.

Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturmanın yanı sıra girişim ekosistemine verdiği desteği artıran Kuveyt Türk, yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için Fikrinn Platformu’nu kurdu. Bankanın Fikrinn Platformu’na, üniversite öğrencileri ve girişimciler ile bireysel ve kurumsal müşteriler, başta bankacılık ürün ve hizmetleri olmak üzere birçok konudaki inovatif fikirlerini iletebilecek. Bankanın tüm müşterilerinin, mevcut ürün ve hizmetlere yönelik deneyimlerini de paylaşabileceği platform, yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesine zemin hazırlayacak. Kuveyt Türk ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği Ideathon Fikir Yarışması’nı bundan sonra Fikrinn Platform üzerinden gerçekleştirecek.

Kuveyt Türk, Fikrinn Platformu ile ilk tematik çağrısını da yaptı. Müşterilerine, “Kuveyt Türk Mobil uygulamamızda, mevcut ürün ve hizmetlerimize ek olarak hangi ürün ve hizmetlerin olmasını istersiniz?” sualini yönelten banka, 11 Şubat 2022 Cuma gününe kadar mobil bankacılık eksenli yenilikçi fikirleri toplayacak. Birinci seçilen fikrin sahibine 10 bin TL ödül takdim edilecek.

“Yenilikçi fikirler için yeni alanlar açıyoruz”

Konuyu değerlendiren Kuveyt Türk Strateji, İK ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Ülkemize yaptığımız yatırımları sadece finansal alanla sınırlı tutmuyor, toplumsal ve ekonomik konularda Türkiye’ye değer katacak birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Teknoloji ve inovasyon yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürürken, kurduğumuz platformlarla finans dünyasına yeni bir soluk getiriyoruz. Özellikle gençlerin, girişimcilerin ve müşterilerimizin fikirlerini rahatça paylaşabilecekleri yeni alanlar açmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, hem üniversite öğrencilerimizin ve girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmek gayesiyle, hem de bireysel ve kurumsal müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizle ilgili değerlendirmelerinden yola çıkarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek adına Fikrinn Platformu’nu hayata geçirdik. Gençlerimize farklı bir deneyim ortamı sunduğumuz Ideathon Fikir Yarışmasını da bundan sonraki dönemde bu platform üzerinden düzenleyeceğiz. Yenilikçi ve özgün fikirleriyle finans dünyasına değer katmak isteyen herkesi Fikrinn Platformu’nun bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.