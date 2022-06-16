Kuveyt Türk Fikrinn Platformu’ndan trend konularda araştırma raporları

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, yenilikçi fikirleri hayata geçirmek için bu yılın başında kurduğu Fikrinn Platformu’nda, günümüzün trend konu ve kavramları hakkında hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaşıyor. Fikrinn Platformu tarafından yayınlanan ilk üç araştırma raporu, ‘Kripto paralar’, ‘Metaverse’ ve ‘No-Code ve Low-Code’ konularına ışık tutuyor. Finans dünyasına ilişkin detayların da göz önünde bulundurularak hazırlanan raporla, trend konu ve kavramların bugününü ve geleceğini odağa alarak kullanıcılara rehber olacak şekilde ilgi çekici örneklerle aktarıyor.

No-Code ve Low-Code Araştırma Raporu

Kuveyt Türk’ün Fikrinn Platformu’ndan yayınladığı No-Code ve Low-Code Araştırma Raporu, günümüzün trend kavramları arasında yer alan No-Code (kodsuz) ve Low-Code (düşük kod) konularını derinlemesine inceliyor. Çeşitli ortamlarda kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan görsel yazılım geliştirme metodu No-Code'u ve klasik kodlama metodlarına göre daha az kod yazılan Low-Code uygulamalarını odağına alan rapor, No-Code ve Low-Code platformlarının özellikleri, farkları ve finans alanındaki kullanımları hakkında detaylı bilgi veriyor. Raporda ayrıca bu alanda Kuveyt Türk’teki uygulamalara yer veriliyor. Ayrıca 'Kod Üreten Platformlar', 'Uygulama ve Web Sitesi Oluşturan Platformlar', 'Otomasyonu Sağlayan Platformlar', 'Pazarlama Sağlayan Platformlar' ve 'Analitik Desteği Sağlayan Platformlar' gibi ortak platformlar da raporda derinlemesine inceleniyor.

Kripto Paralar Araştırma Raporu

Kripto Paralar Araştırma Raporu da blok zinciri tabanlı kripto paraların ortaya çıkışından günümüze kadar gelişen süreci tüm detaylarıyla ele alıyor. Raporda kripto paraların faydaları, riskleri, kullanım alanları, önde gelen kripto paralar ve yasal mevzuatlar derinlemesine inceleniyor. Raporda, ‘Kripto Para Nedir?’, ‘Önde Gelen Kripto Paralar’, ‘Mevzuat ve Yasal Gelişmeler’, ‘Merkez Bankası Dijital Para Birimi ve Türkiye’den Diğer Genel Bilgiler’ ile ‘Bankacılık ve FinTech Sektöründeki Gelişmeler’ gibi önemli konu başlıklarıokuyuculara sunuluyor.

Metaverse Araştırma Raporu

Metaverse Araştırma Raporu ise bankaların ve büyük şirketlerin metaverse’e ilişkin dünya çapındaki hamlelerini ve neler yaptığını aktarırken aynı zamanda hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için bir kaynak işlevi görüyor. Blok zincir ve kripto para birimleri, yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT) gibi kavramların metaverse ile ilişkisinin sunulduğu raporda, metaverse ile bugün ve gelecekte neler yapılabileceğine ilişkin çeşitli araştırmalar ve sonuçları da yer alıyor. Büyük şirketlerin hangi metaverse kullanım alanlarına yöneldiği, günümüzün en önemli metaverse oyuncuları ve bugüne kadar elde edilen ilerlemeler sunuluyor. Metaverse ile ilgili Türkiye’deki son gelişmelere de yer verilen rapor, şirket ve kurumların bu alanda aldığı çeşitli aksiyonlara değiniyor.

“Dünya çapında gelişen trendleri ve yenilikçi teknolojileri izliyor, rapor olarak sunuyoruz”

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Katılım finans hizmetlerinin geniş kitlelere ulaşması için teknoloji ve insan odaklı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece katılım finans hizmetleriyle ilgili değil aynı zamanda dünya çapında gelişen trendleri ve yenilikçi teknolojileri radarımıza alıyor, çalışmalarımıza dahil ediyoruz. Bu konular özelinde oluşturduğumuz raporları yayınlayarak hem kullanıcılarımızın hem de bu konulara ilgi duyan, merak eden herkesin kullanımına sunuyoruz. Bu yılın başında kurmamıza rağmen Fikrinn Platformu’nda üç rapor yayınladık. Kuveyt Türk olarak, bir taraftan inovatif teknolojilere yönelik yatırım ve çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan metaverse, blok zincir ve kripto para gibi kavramların yanı sıra trend konulara yönelik inceleme ve araştırmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kuveyt Türk’ün yenilikçi fikirleri hayata geçirebilmek, müşterilerin ürün ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerinden yola çıkarak daha iyi bir müşteri deneyimi sunabilmek amacıyla hayata geçirdiği Fikrinn Platformu’nda yayınlanan raporlara https://fikrinn.kuveytturk.com.tr/raporlar adresinden ulaşılabiliyor.