Kuveyt Türk, ‘Ferah’ çalışma modeli ile sürekli esnek çalışmaya geçiş yaptı!

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, ‘önce insan-önce çalışan’ yaklaşımıyla hayata geçirdiği özgün insan kaynakları uygulamalarına bir yenisi daha ekleyerek ‘Ferah’ adını verdiği yeni esnek çalışma modeline geçiş yaptı. Salgın sürecinde genel müdürlük çalışanlarıyla uzaktan çalışma modeline geçen ve şubelerinde de bu uygulamayı başlatan ilk kurumlardan biri olan Kuveyt Türk, çalışanlarının beklentilerini de göz önünde bulundurarak esnek çalışma uygulamasını kalıcı hale getirdi. “Esnek çalışmayla içimiz ferah!” yaklaşımıyla hayata geçirilen yeni modelde, sadece genel müdürlük çalışanları için değil şube çalışanları için de çeşitli esnek uygulamalar bulunuyor.

Ferah çalışma modeli kapsamında genel müdürlük çalışanları haftada iki gün uzaktan çalışırken, bilgi teknolojileri ve çağrı merkezi gibi iş ailelerinde ise iş ihtiyaçları doğrultusunda daha esnek bir çalışma düzenine geçiş yapılıyor. Ferah çalışma modeli ile dönemsel olarak farklı seçenekler de sunan Kuveyt Türk, Ramazan ayı boyunca ve yarım günlük resmî tatil günlerinde de çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı sunuyor. Ayrıca 10 gün ve üzeri yıllık blok izinlerin kullanımı sonrasında bir hafta uzaktan çalışma imkânı sunularak, çalışanların tatil sonrasında çalışma hayatına yumuşak bir geçiş yapması hedefleniyor.

Şubelerde de esnek çalışma modeline geçiş yapan Kuveyt Türk, şube satış ve müşteri ilişkileri temsilcilerine ayda bir gün uzaktan çalışma hakkı sunarken, gişe kadrolarındaki çalışanlara ise ayda 2 gün mesaiye geç başlama imkânı veriyor.

Esnek çalışma modelini sadece uzaktan çalışma uygulamalarıyla sınırlı tutmayan Kuveyt Türk, çalışma saatlerinde de esnekliğe giderek, çalışanlarına ihtiyaç duymaları halinde mesaiye daha geç başlayıp daha geç bırakma gibi seçenekler de sunuyor. Esnek çalışma modelini gönüllülük esasına dayandıran Kuveyt Türk, talep eden çalışanlarına işlerini ofisten devam ettirme imkânı da tanıyor.

Kuveyt Türk Strateji, Dijital Dönüşüm ve İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Çalışanlarımızı dinlemeye, beklentilerini karşılamaya büyük önem veriyoruz. Yeni ‘Ferah’ çalışma modelimizle tüm arkadaşlarımızın, mutlu ve huzurlu şekilde çalışmalarını amaçlıyor, ‘İyi ki buradayım’ dedikleri bir iş ortamına sahip olmalarını kıymetli buluyoruz. Ferah modelimizle, aynı zamanda sürdürülebilirliğe ve karbon ayak izinin azaltılmasına ciddi katkılar sağlayacağımıza inanıyor, yeni çalışma modelimizin hem çalışanlarımız hem de kurumumuz adına hayırlı olmasını diliyoruz. ‘Önce çalışan-önce insan’ yaklaşımımız doğrultusunda çevik ve esnek çalışma modellerimizi zenginleştirerek, çalışanlarımızı geleceğe daha iyi hazırlama hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.