Kuveyt Türk çiftçi ve yatırımcılara ELÜS ile destek verecek

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ile yaptığı iş birliği kapsamında,Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) tamamını marjsız olarak teminata kabul ederek çiftçi ve yatırımcılara finansman desteğinde bulunmasının yanı sıra Kendinden Teminatlı ELÜS Finansmanı ile de tarım sektörünü desteklemeye devam edecek.

“ELÜS teminatıyla finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz”

Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz, “Koronavirüs salgını, memleketimizin bereketli topraklarının çiftçilerimiz tarafından verimli şekilde işlenmesinin, ülkemizin gelişmesi ve temel gıda ihtiyacının karşılanması bakımından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tarımda kalkınmayı artırmak, istihdama katkı sağlamak ve katma değer oluşturmak amacıyla ürün ve hizmetlerimizle her zaman çiftçilerin yanında yer alıyoruz. Tarım finansman desteklerimizin yanı sıra Tohum Kartımız ile tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duydukları mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal ekipman, tohum, fide gibi harcamaları finanse ediyor ve ödemeleri hasat dönemine kadar erteliyoruz. TÜRİB ile işbirliğine giderek çiftçilerimize, yatırımcılarımıza desteğimizi artırıyoruz. Yaptığımız iş birliği kapsamında, çiftçilerimizin lisanslı depolara teslim ettikleri ürünler karşılığında temin ettikleri ELÜS’ü teminat kabul ederek uygun koşullarda finansman kullandıracağız. Ayrıca Kendinden Teminatlı ELÜS Finansmanı ile tarım sektörünü desteklemeyi sürdüreceğiz.TÜRİB ile yaptığımız iş birliğiyle piyasanın derinleştirilmesine katkıda bulunacak olmaktan dolayı sevinçliyiz. Yeni ürün ve hizmetlerimizle tarım sektörüne destekte bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

“ELÜS teminatlı kredi hacmi 2019 yılına göre 5 kat arttı”

TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak ise “Ülkemizde tarım ürünlerinin finansallaşması, çiftçilerin finansmana erişiminin sağlanması ve ürün borsacılığının gelişmesi amacıyla paydaşlarla iş birlikleri yapmaya önem veriyoruz. Ulusal bir borsa olarak 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz ELÜS Piyasası ile tesis edilen şeffaf, güvenilir ve likit işlem platformu sayesinde, ELÜS’lerin teminata verilerek bankalardan finansman kullanımıyla lisanslı depoculuğun ve ELÜS’ün kullanımının yaygınlaşmasına, dolayısıyla gıda arz güvenliğine hizmet ediyoruz. ELÜS’lerin teminat olarak kabul edilebilirliğini kolaylaştırılması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu desteğiyle ELÜS’lerin daha yüksek teminat oranıyla dikkate alınması için ilgili mevzuatta değişikliğe gidilerek “İkinci Grup Teminatlar” altında sınıflandırılmıştır. ELÜS teminatlı kredi hacmi 2019 yılına göre 5 kat artmış ve 2021 yılı sonu itibariyle 1.343 milyon ton ürüne ulaşmıştır. Borsamızda 17 tarım ürünü ELÜS olarak işlem görmekte olup2019’da 6 ürün krediye konu edilmiştir. 2021 yılı itibariyle bu sayı 15 ürüne çıkmıştır. Bu başarıya bankalarımızla birlikte imza atıldı. Çiftçilerimizin ELÜS finansmanları hakkında bilgi sahibi olması ve sunulacak avantajlardan yararlanması için TÜRİB olarak Kuveyt Türk ile iş birliği yapmaktan mutluluk duymaktayız.” diye konuştu.