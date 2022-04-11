Kuveyt Türk çalışanları ve aileleri için 17 bin fidan dikiyor

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, ilk olarak 2017 yılında müşterilerinin hizmetine sunduğu yeni nesil kredi kartı Sağlam Kart’ın 1 milyon adedi aşması üzerine çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla çalışanları ve aileleriyle birlikte hatıra ormanı kuruyor. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) ile iş birliğine giden Kuveyt Türk, çalışanları ve aile bireyleri adına toplam 17 bin 164 fidanı Kocaeli ve Kilis’te toprakla buluşturacak. Kuveyt Türk, Kocaeli’ndeki hatıra ormanının ilk fidanlarını, çalışanlarının ve ailelerinin katılımıyla düzenlediği bir etkinlikle toprakla buluşturdu.

Çiftçilere 7 bin 164 fıstık fidanı

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Kadıllı köyünde gerçekleştirilen fidan dikim törenine Kuveyt Türk KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Delipoyraz ile ÇEKUD Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik katılarak fidan dikti. Kuveyt Türk çalışanları ve ailelerinin yanı sıra etkinliğe ÇEKUD yönetimi ve gönüllüleri ile Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de iştirak etti. Gebze’deki dikim tamamlandığında toplam 10 bin çam fidanı toprakla buluşacak. 7 bin 164 fıstık fidanı ise ÇEKUD’un çiftçilere ve üretime destek projesi kapsamında Kilis’te dikilecek. Kuveyt Türk ayrıca bundan sonraki süreçte Sağlam Kart’ı, karbon ayak izini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla geri dönüştürülmüş plastik kullanarak müşterilerine sunacak.

‘Kağıtsız Şube Bankacılığı’ ile yüzlerce ağacın kesilmesi önleniyor

Çevreye ve topluma karşı üstlendiği sorumlulukla çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Kuveyt Türk, 'Kâğıtsız Şube Bankacılığı' projesi kapsamında ise kâğıt kullanımını en aza indiriyor, yüzlerce ağacın kesilmesini önlemeye devam ediyor. Elde ettiği tasarrufla da genç fidanları toprakla buluşturmaya devam edenKuveyt Türk, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı sürdürüyor.Kuveyt Türk, halihazırda çevresel ve sosyal kredi değerlendirme sisteminden yeşil ürün ve hizmetlere, atık yönetiminden tasarruf planlamalarına, entegre kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden yönetişim önceliklerine birçok farklı alanda çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Sağlam Kart, avantajlı özellikleriyle müşterilerin yanında

Kuveyt Türk'ünyıllık kart aidatı bulunmayan ürünü Sağlam Kart, sağlık ve eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit imkânı sunarken, düzenli olarak 12 ay boyunca her ekstre dönemi içinde 200 TL ve üzerinde kullanım yapan ve ekstre borcunu vaktinde ödeyen müşterilere 50 TL değerinde altın puan veriyor. Ayrıca Sağlam Kart’ın ‘sonradan taksitlendirme’ kampanyalarıyla harcamalar, alışveriş sonrasında vade farksız şekilde taksitlendirilebiliyor. Sağlam Kart, taksit ve altın puan özellikleriyle müşterilerin alışverişlerindeki yükünü hafifletiyor. Sağlam Kart’ın faizsiz finans prensipleriyle uyumlu nakit avans özelliği de bulunuyor. Sağlam Kart ile ilgili detaylı bilgiye saglamkart.kuveytturk.com.tr adresinden edinilebiliyor.