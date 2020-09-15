Kuveyt Türk Avrupa’nın en iyi işverenleri listesinde!

“Önce insan-önce çalışan” anlayışıyla hareket eden Kuveyt Türk, 6 bine yakın çalışanının “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” demesini sağlayan insan kaynakları uygulamalarıyla, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor. Kuveyt Türk, hayata geçirdiği uygulamalar neticesinde bir başarıya daha imza atarak, Great Place to Work Enstitüsü (GPTW) tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan “Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020” listesine girdi.

Listenin en önemli kategorilerinden biri olan, 500 ve üzeri çalışana sahip şirketlerin bulunduğu büyük şirketler kategorisinde, 30 şirket arasında en fazla çalışan sayısıyla yer alan Kuveyt Türk, bu başarısıyla Türkiye’den listeye giren ilk finans kuruluşu olurken Avrupa'da ise İslami finans alanında listeye adını yazdıran ilk banka olma başarısını gösterdi.

“Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl güç ortak değerler”

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Son üç yıldır Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde yer almamızın ardından bu yıl da Avrupa’nın En İyi İşverenleri arasına girmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Marka ve insanı birbirine bağlayan asıl gücün ortak değerler olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede arkadaşlarımıza en iyi iş yeri deneyimi sunmaya odaklanarak iş sonuçlarından performansa, eğitim-gelişimden gönüllülüğe, fiziksel ortamımızdan kurum kültürümüze kadar çalışanlarımızın hayatını etkileyen tüm konuları ‘İyi ki’ şemsiyesi altında topluyoruz” dedi.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir,

Keyifli çalışma ortamı ve değer katan bir iş kültürü

“Önce insan-önce çalışan” diyerek çıktıkları yolda sektördeki öncü uygulamalarla her geçen gün daha iyisini hedeflediklerini vurgulayan Aslan Demir, “Bu yıl pandemiden dolayı olağanüstü bir süreci tecrübe ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu süreçte ‘önce sağlık’ diyerek hem genel müdürlük binalarımızda hem de şubelerimizde evden çalışma ve dönüşümlü çalışma modellerini en hızlı uygulayan kurumlardan biri olduk. Dijital alt yapımızın sağlam olması bu süreci hepimiz için kolaylaştırdı. Bu dönemde de verim ve motivasyonumuzu koruyarak ödüllere layık uygulamalarımızı sürdürdük. Geçen ay bankacılık okulumuz, büyük bir başarıya imza atarak Brandon Hall Grup’tan 4’ü altın olmak üzere 10 farklı ödülle dönerken, iç iletişim uygulamalarımız ve Sepetim de Stevie Awards’tan çifte ödülle döndü. İş hayatında birçok ödül alabilirsiniz. Makamlar gibi ödüller de gelip geçicidir. Kalıcı olan, çalışanların keyifle gelip çalıştıkları bir iş ortamı ve kendilerine değer katan bir iş kültürü oluşturmaktır. Tüm insan kaynakları süreçlerimizi, çalışanlarımızın ‘İyi ki Kuveyt Türklüyüm’ demeye devam edecekleri şekilde tasarlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin bir biçimde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk ayrıca, Avrupa ve Türkiye’de sektörün ilk sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Türkiye’de bir finans kuruluşu tarafından hayata geçirilen ilk Ar-Ge merkezini 2010 yılında kuran Kuveyt Türk, bugün Türkiye’de üç Ar-Ge merkezine sahip tek finans kuruluşu unvanına sahiptir. Ar-Ge merkezinde geliştirilen projeler arasında, video görüşme ile self servis işlemlerin bir arada yapılabildiği XTM gibi dünyada bir ilk olan projeler de yer almaktadır. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 433 şubesiyle hizmet veren Kuveyt Türk, yurt dışında ise Bahreyn şubesi ve Almanya’daki iştiraki KT Bank AG’yle faaliyetlerini sürdürmektedir. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” stratejisi doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.